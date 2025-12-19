Il testo della nuova sanatoria fiscale subisce un ritocco fondamentale. Per rendere la Rottamazione Quinquies più accessibile e meno onerosa, il Governo ha rivisto al ribasso il costo della dilazione: il tasso di interesse annuo per chi sceglie il pagamento rateale scende dal 4 al 3 percento.

Questa modifica rappresenta un compromesso rispetto alla proposta iniziale della Lega che puntava al 2 percento, ma garantisce comunque un risparmio concreto. Senza questo intervento, gli interessi cumulati sull’ultima rata avrebbero rischiato di superare il 35 percento del debito, scoraggiando l’adesione di molti contribuenti.

Flessibilità estrema: 9 anni per rientrare

La vera forza di questa edizione è la durata del piano di rientro, pensato per chi ha debiti di importo elevato che non permettono il saldo in un’unica soluzione.

Rateizzazione : Fino a 54 rate bimestrali.

: Fino a 54 rate bimestrali. Orizzonte Temporale : Circa 9 anni per completare i versamenti.

: Circa 9 anni per completare i versamenti. Importo Minimo : Ogni singola rata deve essere di almeno 100 euro.

: Ogni singola rata deve essere di almeno 100 euro. Soluzione Unica: Resta ferma la possibilità di chiudere il debito in un unico versamento entro il 31 luglio 2026.

Cosa si paga e cosa viene cancellato

La sanatoria copre un arco temporale vastissimo, includendo i carichi affidati alla riscossione dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.

L’obiettivo dichiarato è quello di aiutare chi ha presentato regolarmente le dichiarazioni ma non è riuscito a versare le imposte, escludendo invece chi ha omesso totalmente di dichiarare i propri redditi. Chi aderisce dovrà pagare esclusivamente la quota capitale, ovvero la tassa originaria, mentre verranno azzerati:

Sanzioni e interessi di mora.

Aggio della riscossione.

Sanzioni accessorie.

Decadenza: maglie più larghe per chi sbaglia

Una novità rilevante riguarda le regole per non perdere i benefici della rottamazione, decisamente meno rigide rispetto al passato. Si decade dalla misura solo in tre circostanze:

Mancato versamento della prima rata: fondamentale per attivare il piano. Mancato versamento dell’ultima rata: quella di chiusura. Mancato pagamento di due rate: anche se non consecutive.

Questo significa che il contribuente ha a disposizione un margine di errore superiore rispetto alle precedenti edizioni, dove il salto di una sola rata comportava l’immediata esclusione.