Ispica – “Grazie a due finanziamenti della Protezione Civile Siciliana destinati al Comune di Ispica, sono stati avviati i lavori per la sistemazione di alcune strade del territorio urbano ed extra urbano”. A parlare è il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, e l’assessore Massimo Dibenetetto. Si tratta di strade opportunamente segnalate alla Protezione Civile dall’Assessore al ramo Massimo Dibenedetto, per un grave deterioramento del manto a causa di eventi atmosferici avversi.

Con questi interventi saranno sistemate le vie di fuga della Città come parte della Strada Barriera, l’uscita in direzione Modica e il curvone all’uscita in direzione Rosolini-Pozzallo. Questi finanziamenti, – dichiarano il Sindaco Leontini e l’Assessore Dibenedetto – richiesti ed ottenuti dal nostro Comune, sono importanti perché certificano il buon lavoro fatto dai nostri uffici e la capacità di reperire fondi della nostra Amministrazione. Inoltre si avrà la possibilità di mettere in sicurezza le strade senza gravare sulle casse comunali.

Tale manutenzione sarebbe preclusa ad un comune in dissesto come il nostro Per questo il risultato è ancora più importante”.