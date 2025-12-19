Ragusa – “A seguito delle tante richieste e visto l’ottimo riscontro ricevuto per il servizio estivo – dichiara l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri – in sinergia con l’assessore alle Politiche giovanili Simone Digrandi e con la consigliera Carla Mezzasalma, che ha con noi sostenuto la proposta, abbiamo richiesto e ottenuto dal Libero Consorzio che anche sotto le Festività venisse attivato il Discobus.

In alcune giornate di conclamata affluenza, ovvero 25, 26 e 31 dicembre, in cui più emerge il bisogno di potenziare la sicurezza sulle strade, verrà istituito un servizio di trasporto gratuito da Ragusa per il Koala così strutturato: Ragusa ex Scalo Merci – Via Brin Marina di Ragusa – Koala, con andata ore 23 e ritorno ore 4. È previsto un eventuale bus di rinforzo nel caso in cui gli utenti del servizio siano numerosi”. “Sono convinta che questa misura – aggiunge la consigliera comunale Carla Mezzasalma – sia fondamentale per garantire maggiore sicurezza sulle strade e per tutelare i nostri ragazzi che, con o senza servizio, avrebbero comunque trascorso la serata in discoteca.

Adesso hanno una valida, comoda e gratuita alternativa per andare a divertirsi in tranquillità (e consentire ai genitori di dormire più sereni). Ne approfitto per raccomandare a tutti di divertirsi con criterio e di evitare assolutamente di mettersi alla guida in stato di ebbrezza. Un sentito ringraziamento agli assessori Gurrieri e Digrandi, all’ufficio comunale di mobilità, all’ufficio provinciale, nonché alla presidente del Libero Consorzio Maria Rita Schembari per la pronta disponibilità a sostenere finanziariamente l’iniziativa”.