Il maltempo non allenta la presa sull’Isola. Secondo l’ultimo bollettino ufficiale diramato dal Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana, per la giornata di domani, sabato 20 dicembre, è stata dichiarata l’allerta gialla in diverse zone del territorio. La depressione atmosferica continuerà a convogliare correnti instabili, portando precipitazioni diffuse che potrebbero assumere carattere di rovescio.
Le zone sotto osservazione
L’avviso di criticità riguarda nello specifico il versante orientale e meridionale della regione. Le province interessate dallo stato di allerta sono:
- Ragusa
- Siracusa
- Catania
- Messina
Il dettaglio del Bollettino Protezione Civile
Le previsioni indicano una distribuzione dei fenomeni piuttosto irregolare ma localmente intensa:
- Settori Ionici e Sud-Orientali: previste piogge sparse che potranno trasformarsi in rovesci più consistenti. In queste aree, in particolare lungo la fascia ionica, i quantitativi d’acqua accumulati potrebbero passare da livelli deboli a puntualmente moderati.
- Restante Territorio Regionale: la nuvolosità porterà piogge da isolate a sparse, con intensità generalmente debole e fenomeni meno duraturi rispetto al versante orientale.
Raccomandazioni per il weekend
Con l’attivazione dell’allerta gialla, la Protezione Civile suggerisce la massima prudenza, specialmente in prossimità di corsi d’acqua o zone soggette ad allagamenti. Si consiglia di limitare gli spostamenti non necessari nelle aree ioniche durante i fenomeni più intensi e di monitorare costantemente gli aggiornamenti meteo locali.
