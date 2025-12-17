L’attesa per l’ultima mensilità del 2025 relativa all’Assegno Unico Universale è quasi terminata: come già comunicato dall’INPS, gli accrediti verranno effettuati in anticipo rispetto alla consueta finestra, per garantire i fondi prima delle vacanze natalizie.
Date ufficiali di pagamento per dicembre
Le famiglie che ricevono il sussidio regolarmente e non hanno subito recenti variazioni nella situazione familiare o reddituale possono segnarsi le seguenti date:
- Mercoledì 17, giovedì 18 e venerdì 19 dicembre 2025
Eccezioni e rimborsi
Il pagamento avverrà nell’ultima settimana di dicembre per due categorie specifiche di beneficiari:
- Nuove Domande: Coloro che hanno presentato la richiesta per la prima volta nel mese precedente (novembre 2025), riceveranno in quel periodo la prima rata.
- Conguagli: Verranno accreditate nella stessa finestra anche le rate soggette a conguaglio (sia a credito che a debito) dovuto a ricalcoli o modifiche dei dati inviati.
L’obbligo di aggiornamento ISEE per il 2026
Si ricorda alle famiglie che intendono continuare a beneficiare dell’Assegno Unico dal prossimo gennaio che è necessario aggiornare l’ISEE entro il 31 dicembre 2025. La procedura è fondamentale poiché l’importo dell’Assegno viene ricalcolato annualmente sulla base del nuovo indicatore di situazione economica equivalente. In assenza di un ISEE valido, verrà erogato automaticamente l’importo minimo previsto dalla norma.
Novità INPS: il sistema di notifica automatica
In un passo verso la digitalizzazione e la semplificazione, l’INPS ha recentemente introdotto un sistema di notifica automatica. Questo nuovo servizio mira ad avvisare direttamente le famiglie che hanno diritto a contributi specifici (come l’Assegno Unico o il Bonus Nuovi Nati, misura una tantum) di presentare la domanda online.
Lascia un commento