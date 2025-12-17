Modica – Dopo anni di chiusura per interventi di manutenzione riapre al culto la Chiesa di S. Margherita sita nell’omonimo quartiere. Sarà un momento importante per le comunità di S. Margherita e S. Maria di Betlem, ma in generale per i fedeli modicani, che si potranno riappropriare di una delle più importanti chiese “minori” della città. S. Margherita fa parte, infatti, di quell’arcipelago di piccole chiese, che si trovano nei quartieri di Modica, che hanno custodito nei decenni comunità parrocchiali attive e dinamiche che si sono spese in attività e iniziative oltre che religiose anche sociali.

Oggi più di ieri, con la crisi incessante dei centri storici delle città d’arte come Modica, la riapertura di un monumento religioso e storico come la Chiesa di S. Margherita rappresenta un’azione attiva contro il decadimento dei quartieri stessi.

La Solenne Celebrazione sarà presieduta dal Sac. Gianni Roccasalvo parroco di S. Maria di Betlem e della Parrocchia di S. Margherita che ha coordinato, insieme alla comunità parrocchiale, gli ultimi lavori per la riapertura della chiesa.

Il quartiere “S. Margherita” rappresenta una parte importante di Modica Bassa, riferiscono dalla Parrocchia, la possibilità di poter nuovamente celebrare le funzioni religiose e di poter utilizzare i locali annessi rappresenta un passo importante per valorizzare il quartiere e ricominciare un cammino di fede che si era ormai interrotto dai tempi della pandemia.

La S. Messa di riapertura avverrà Martedì 30 Dicembre alle ore 18.00.