Modica – Archiviata con soddisfazione la bella e meritata vittoria casalinga contro Terni, l’Avimec Modica di coach Enzo Distefano, dopo la giornata di riposo, da oggi è di nuovo in palestra per preparare la difficile trasferta del “PalaSiani” di Napoli, dove i biancoazzurri saranno ospiti della Gaia Energy.

La vittoria contro Terni ha risollevato il morale e la classifica di Chillemi (che domenica ha varcato la soglia dei 1500 punti in serie A3) e compagni, ma squadra e staff tecnico sono già pronti a voltare pagina e a concentrarsi sulla trasferta in terra partenopea, dove per portare a casa punti preziosi ci sarà bisogno della stessa Avimec Modica vista domenica pomeriggio al “PalaRizza”.

Tutti sono contenti della bella prestazione che ha regalato la seconda vittoria casalinga della stagione, ma allo stesso tempo, tutto l’ambiente biancoazzurro è consapevole che la stagione è lunga (domenica si gioca l’ultimo match del girone di andata) e che c’è ancora molto da lavorare e migliorare. Quella fornita contro Terni, è stata una prestazione di livello, ma ora per continuare a inseguire gli obiettivi stagionali è indispensabile non adagiarsi e continuare su questa strada.

La squadra si allenerà come sempre con doppie sedute giornaliere fino a venerdì. Sabato mattina la partenza per la Campania, dove domenica alle 16 si giocherà l’ultima gara del 2025.

Con la fine del girone di andata, infatti, il girone Blu del campionato di serie A3 si fermerà fino al 4 gennaio data in cui si giocheranno le gare della prima giornata di ritorno. Gli atleti ne approfitteranno per staccare un po’ la spina e ricaricare le batterie trascorrendo il Natale con le loro famiglie prima di rientrare in sede per la seconda parte della stagione.