Vittoria – Un grave incidente stradale si è verificato stasera sulla Strada Provinciale 19, nel territorio di Vittoria. L’incidente ha visto lo scontro violento tra due vetture, una Fiat Punto e una Citroën C3, che hanno riportato danni ingenti alla carrozzeria.
A seguito del violento impatto, entrambi i mezzi sono rimasti bloccati sulla carreggiata, con i frontali quasi completamente distrutti. La dinamica precisa dello scontro tra i due veicoli è ancora al vaglio delle autorità.
Secondo le prime informazioni nonostante il violento impatto tra i due mezzi non si registrano feriti gravi. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri della Compagnia di Vittoria per effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente e per regolare il traffico durante le operazioni di rimozione dei veicoli incidentati.
L’evento riporta l’attenzione sulla sicurezza della rete stradale provinciale, specialmente durante le ore notturne. (Foto Assenza)
