Modica – Effettuata stamattina la consegna ufficiale dei lavori per la riqualificazione dello stadio “Emanuele Tantillo” di Frigintini, un intervento fortemente voluto dal Sindaco e dall’assessore ai Lavori Pubblici Antonio Drago e dall’intera dall’Amministrazione comunale guidata dalla sindaca Maria Monisteri. Alla consegna dei lavori erano presenti sia i consiglieri di maggioranza che quelli di opposizione, che hanno accolto con costruttivo spirito di collaborazione l’invito dell’amministrazione comunale. Particolarmente significativa la partecipazione dei consiglieri comunali della frazione di Frigintini, segno concreto di quanto questo finanziamento e l’intervento di rigenerazione rappresentino un traguardo importante e condiviso per l’intera comunità locale.

Il progetto, dal valore complessivo di 910 mila euro, prevede 700 mila euro di finanziamento ottenuti nell’ambito del bando “Sport e Periferie” e 210 mila euro di cofinanziamento comunale, a conferma dell’impegno diretto dell’Amministrazione verso una delle frazioni più popolose e vitali del territorio modicano.

L’assessore Drago ha espresso grande soddisfazione per l’avvio del cantiere, sottolineando il valore politico e sociale dell’intervento: “Questo, ha affermato Antonio Drago, non è solo un progetto edilizio, è una scelta politica precisa. È il primo finanziamento che ho ottenuto come assessore e anche il primo che l’amministrazione ha intercettato subito dopo il suo insediamento. Fin da subito abbiamo deciso di puntare su Frigintini, perché questa comunità aveva bisogno di un segnale concreto: il campo sportivo era chiuso da anni e rappresentava un simbolo di abbandono. Oggi, invece, restituiamo ai cittadini un luogo di sport, aggregazione e inclusione sociale”. Il nuovo impianto sarà una struttura polisportiva moderna e sostenibile, in grado di ospitare attività di calcio a 5, pallavolo, basket e tennis, con spogliatoi regolamentari per squadre e arbitri, uffici, magazzini e servizi. Saranno inoltre realizzate tribune da 200 posti e una grande area parcheggio di 1.200 metri quadrati, con spazi dedicati a disabili, squadre e autobus. Particolare attenzione è stata posta all’efficienza energetica e all’impatto ambientale: “Lo stadio sarà totalmente accessibile e quasi autosufficiente dal punto di vista energetico, spiega Antonio Drago . Avrà un impianto fotovoltaico ad alta efficienza, solare termico e un sistema di recupero delle acque meteoriche con impianto di prima pioggia, per riutilizzare l’acqua in irrigazione e pulizia.

Un modello di sostenibilità che riduce i costi di gestione e rispetta l’ambiente”. L’assessore ha poi ricordato come questo nuovo intervento si inserisca in una visione più ampia di rigenerazione del territorio: “Chiudiamo un finanziamento a Frigintini con l’asilo appena completato e ne apriamo un altro con questo cantiere. È la prova che questa amministrazione crede davvero in Frigintini, investe nel suo futuro e nella qualità della vita dei suoi cittadini. È un impegno che io e la sindaca Monisteri abbiamo assunto e che oggi stiamo mantenendo con fatti concreti”. I lavori, che prenderanno il via nei prossimi giorni, restituiranno alla frazione di Frigintini uno spazio sportivo e sociale di nuova generazione, pensato per i giovani, le famiglie e le associazioni locali, e destinato a diventare un punto di riferimento per la comunità e per l’intero territorio modicano.