Ispica – Dopo un lungo e difficile lavoro anche Ispica ha il suo canile. Sono terminati i lavori di ripristino, ampliamento e completamento del canile rifugio che era stato danneggiato e reso inutilizzabile da un incendio.

Grazie al lavoro minuzioso e di grande professionalità del Geom. Giuseppe Caschetto e del Capo Settore Salvatore Nigito, è stato possibile portare a termine questo lavoro che mette a disposizione della collettività un’opera che risponde alle ultime linee guida sanitarie ed assessoriali, alle esigenze del Comune e alla sicurezza dei cani.

Questa struttura, dotata di apposito impianto di video sorveglianza collegato direttamente con le forze dell’ordine, permetterà di raggiungere meglio diversi obiettivi, come ad esempio:

sicurezza degli amici a quattro zampe in attesa di una collocazione ideale che speriamo sia l’adozione;

utilizzazione, grazie agli ampi spazi ben recintati, per favorire un contatto diretto tra i cani ed i cittadini che magari vogliono adottarne uno;

attuazione di azioni volte ad evitare il ricovero presso canili esterni che hanno un elevato costo per le casse comunali (dai 100.000 ai 150.000 euro annui) e che spesso si trasformano in luoghi di accompagnamento alla morte.

“Oltre a congratularci con il lavoro svolto dal nostro ufficio tecnico – dichiarano il Sindaco Innocenzo Leontini e l’Assessore Massimo Dibenedetto – vogliamo rivolgere un pubblico ringraziamento all’ASP di Ragusa ed in particolare al Dipartimento di prevenzione veterinaria, guidato dal Dott. Giuseppe Arestia e al Dott. Raniolo per il prezioso supporto dato al Comune di Ispica.

Cogliamo l’occasione per ringraziare anche il Comando di Polizia Locale, in particolare il settore randagismo coordinato dall’Ispettore Pinuccia Fede, ed i volontari ispicesi per il prezioso servizio svolto per la nostra collettività”.

Appena stilata la convenzione con l’ASP di Ragusa si provvederà alla pubblicazione dell’avviso per la scelta del partner che dovrà collaborare con il Comune per la tenuta della struttura.