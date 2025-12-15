Il 2026 si preannuncia un anno ricco di misure di sostegno e agevolazioni mirate alla popolazione più anziana, con una serie di prestazioni confermate e rinnovate. Questi benefici vanno dai sussidi diretti per la non autosufficienza fino agli sconti sui servizi e sulle utenze.
Ecco una sintesi delle principali agevolazioni disponibili per gli Over nel nuovo anno:
1. Sussidi per non autosufficienza e reddito
- Prestazione Universale Sperimentale: Attiva fino al 31 dicembre 2026 in via sperimentale. È destinata agli over 80 non autosufficienti che percepiscono l’indennità di accompagnamento e hanno un ISEE non superiore a 6.000 euro. Prevede un contributo mensile di 850 euro.
- Carta Acquisti: Concessa ai cittadini che hanno compiuto 65 anni con un ISEE entro soglie specifiche. Viene ricaricata ogni due mesi con 80 euro per l’acquisto di beni alimentari, farmaci e il pagamento delle bollette.
- Assegno di Inclusione (ADI): Riconosciuto ai nuclei familiari che includono almeno un componente con età pari o superiore a 60 anni e un reddito inferiore alle soglie previste.
- Assegno Sociale INPS: Destinato a coloro che hanno superato i 67 anni e versano in condizioni di disagio economico.
2. Sconti e esenzioni su servizi e tasse
- Ticket Sanitario: Esenzione totale dal pagamento per gli over 65 il cui reddito complessivo risulti inferiore a 36.151,98 euro.
- Canone RAI: Esenzione per gli over 75 con un reddito familiare complessivo non superiore a 8.000 euro.
- TARI (Tassa Rifiuti): Molti Comuni prevedono specifici sconti sull’imposta per gli over 70 con ISEE basso, subordinati a delibere locali.
3. Agevolazioni su trasporti e servizi postali
- Trasporti Pubblici: A partire dai 60 anni, sono spesso disponibili sconti sui trasporti pubblici locali. Offerte dedicate sono previste anche dalle principali compagnie aeree e ferroviarie.
- Pagamento Bollettini: Poste Italiane applica commissioni ridotte sui pagamenti dei bollettini a favore dei cittadini che hanno superato i 70 anni.
