Ragusa – Preparatevi a vivere un’esperienza straordinaria all’insegna dei profumi irresistibili dello street food, delle melodie travolgenti della buona musica dal vivo e dell’atmosfera magica dei mercatini natalizi. Sabato 20 dicembre, a partire dalle 18, piazza Vittorio Veneto, proprio di fronte al suggestivo palazzo municipale di Giarratana, diventerà il cuore pulsante della quarta edizione della Sagra della Porchetta. L’evento, promosso con orgoglio dal Comune di Giarratana, patrocinato dalla Regione Siciliana – assessorato del Turismo e dello Spettacolo, dall’Ars, e sostenuto da Puma Events e impresa ecologica Busso Sebastiano, promette emozioni da gustare e da ascoltare. Protagonista indiscussa? La porchetta. Dove? A Giarratana, realtà famosa per la qualità eccellente delle sue carni e capace di conquistare i palati più esigenti.

La porchetta, dunque, sarà celebrata in tutto il suo splendore gastronomico. Un’occasione unica per ritrovare i sapori autentici della tradizione, esaltati da ricette che sanno raccontare storie di passione e territorio. Ad animare la serata ci penserà il leggendario gruppo “Il Giardino dei Semplici”, con un concerto coinvolgente che farà cantare e ballare tutti i presenti. E non finisce qui. Le strade si riempiranno di energia grazie a una frizzante street band, che porterà ritmo e allegria, accompagnandoci verso il Natale con note di festa e spensieratezza. “Non ci rivolgiamo solo ai giarratanesi – dichiarano con entusiasmo gli organizzatori – ma a tutti coloro che amano la buona carne, la musica dal vivo e l’atmosfera magica delle festività. Sarà l’occasione perfetta per dare il via alle celebrazioni natalizie, quest’anno ancora più ricche grazie alla 33ª edizione del Presepe Vivente, pronta a stupire con tante novità”.