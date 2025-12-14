Le novità fiscali del 2026 pongono i contribuenti con debiti a ruolo davanti a una decisione cruciale: privilegiare il massimo risparmio ottenibile con la Rottamazione Quinquies oppure la massima sostenibilità garantita dalla dilazione ordinaria a 120 rate?
Non esiste una risposta valida per tutti; la scelta dipende esclusivamente dalla propria capacità finanziaria e dalla tipologia del debito. Stiamo confrontando due filosofie opposte: un’amnistia che riduce l’onere complessivo ma impone rigidità (Rottamazione), e un piano estremamente flessibile che però mantiene l’intero debito con interessi (Dilazione).
Opzione A: Rottamazione Quinquies (focus sul risparmio)
Questa soluzione è l’erede della pace fiscale e mira all’abbattimento dei costi.
- Vantaggio Principale: Estinzione del debito pagando solo il capitale originario e le spese di notifica. Vengono stralciate integralmente sanzioni e interessi di mora.
- Rateizzazione: Massimo 54 rate bimestrali in 9 anni.
- Costo Aggiuntivo: Interessi di rateazione agevolati al $4\%$ annuo.
- Ideale per: Chi ha un debito molto sanzionato e una buona liquidità per sostenere rate più alte e le prime maxi-rate.
Opzione B: dilazione ordinaria a 120 Rate (focus sulla flessibilità)
Questo è il piano standard offerto dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, orientato alla rata minima.
- Vantaggio Principale: Massima dilazione temporale su 120 rate mensili (10 anni) e maggiore flessibilità sulle decadenze (tolleranza di 8 rate omesse).
- Accesso: Diretto per debiti superiori a 120.000 euro, altrimenti richiesta la prova di temporanea difficoltà economica.
- Costo: Si paga l’intero debito (capitale, sanzioni, interessi) più gli interessi di dilazione standard.
- Ideale per: Chi cerca una rata mensile bassa e costante, nonostante il costo totale sia significativamente maggiore.
Confronto diretto e criteri di scelta
|Caratteristica
|Rottamazione Quinquies
|Dilazione Ordinaria (120 Rate)
|Obiettivo
|Massimo risparmio sul debito
|Rata mensile minima
|Debito Pagato
|Solo Capitale e Spese
|Capitale, Sanzioni e Interessi integrali
|Durata Massima
|9 anni (54 rate bimestrali)
|10 anni (120 rate mensili)
|Rigidità
|Molto rigida sulle scadenze
|Flessibile (tolleranza di 8 rate non pagate)
|Costo Totale
|Minore
|Maggiore
Quando conviene la dilazione ordinaria a 120 rate
La Rottamazione non è sempre la soluzione migliore. Valuta la dilazione standard se:
- Scarsa Liquidità: Non riesci a far fronte alle prime maxi-rate della Quinquies.
- Flussi di Cassa Incostanti: Hai bisogno della maggiore tolleranza data dalle 8 rate omesse senza decadenza.
- Preferenza per Rata Bassa: Un esborso mensile più basso, anche se spalmato su più tempo, si adatta meglio al tuo budget.
- Debito Poco Sanzionato: Se il tuo carico è composto prevalentemente da capitale, il beneficio dello stralcio si riduce e il rischio di decadenza della Rottamazione non compensa più il risparmio.
Lascia un commento