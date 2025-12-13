Marina di Ragusa – Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più attesi del calendario natalizio di Marina di Ragusa: il Cuccia Party. Inserito tra le iniziative promosse dalla Pro Loco Mazzarelli, l’evento a cura del Gas Mazzarelli con il sostegno di Baps si terrà domenica 14 dicembre, a partire dalle ore 10, in piazza Duca degli Abruzzi.

Ancora una volta si celebrano le antiche tradizioni legate al giorno di Santa Lucia, un patrimonio identitario che il territorio custodisce e rinnova con partecipazione. Presso lo stand del Gas Mazzarelli sarà possibile degustare la cuccia in diverse varianti: dalla classica con zucchero e cannella alla versione palermitana con ricotta e canditi.

La preparazione della cuccia è un gesto semplice e colmo di devozione che richiama l’usanza nel giorno di Santa Lucia, il 13 dicembre, di non consumare pane e farina. Portare domenica la cuccia in piazza significa condividere una tradizione che unisce generazioni e comunità.

“È un appuntamento che rispecchia lo spirito stesso del Gruppo di Acquisto Solidale, fondato su consumo responsabile, prodotti a chilometro zero e scelte sostenibili e sane. La cuccia, piatto povero della tradizione contadina, diventa così non solo un simbolo identitario, ma anche un invito a riflettere su uno stile di vita più semplice e più consapevole: vivere più lentamente invece che più velocemente, più in profondità invece che più in alto, più dolcemente invece che più intensamente. Un richiamo a riscoprire la semplicità sostenibile come valore condiviso per tutta la comunità”, afferma la presidente di Gas Mazzarelli, Paola Nigito.