Ragusa – Il Senatore Salvo Sallemi, di Fratelli d’Italia, porge le più sincere congratulazioni alla Dottoressa Tania Giallongo per la nomina a Prefetto di Ragusa, augurandole un lavoro di grande successo al servizio del territorio e delle istituzioni. “Esprimo un sincero augurio di buon lavoro al nuovo Prefetto di Ragusa. La profonda conoscenza che la Dottoressa Giallongo ha del contesto locale, rappresenta senza dubbio un valore aggiunto fondamentale per svolgere al meglio questo prestigioso e delicato incarico. La sua competenza sarà una garanzia di un impegno attento e costruttivo al fianco di tutta la comunità iblea e delle sue articolazioni istituzionali”, dice Sallemi.

Nel rivolgere il più cordiale benvenuto alla nuova Prefetto, il Senatore Sallemi desidera esprimere un sentito ringraziamento al Prefetto uscente, Giuseppe Ranieri: “Ringrazio il Prefetto Ranieri per la sua sensibilità e attenzione nei confronti del territorio. Ho avuto modo di confrontarmi sempre in maniera proficua e costruttiva e ne ho apprezzato la costante disponibilità al dialogo”.