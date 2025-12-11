Ragusa – La Cisl Scuola Ragusa Siracusa annuncia la convocazione del Consiglio generale, diramata dal segretario generale Paolo Sanzaro, che si terrà oggi, giovedì 11 dicembre, alle 9,30, nella sede sindacale di piazza Ancione 2 a Ragusa. Un appuntamento importante che vedrà la partecipazione della segretaria generale Cisl Scuola Sicilia Francesca Bellia e del segretario nazionale Cisl Scuola, Roberto Calienno, assieme a Giovanni Migliore, segretario generale Ust Cisl Ragusa Siracusa.

Il Consiglio generale servirà per comunicare importanti aggiornamenti sul rinnovo contrattuale 2022-2024 con lo sguardo rivolto al prossimo rinnovo 2025-2027, sul fondo Espero, sulla formazione Rsu e Tas e, ancora, sul rilancio della scuola e la tutela e valorizzazione del personale docente e Ata. Il Consiglio generale si preannuncia come un momento di confronto costruttivo, volto a rafforzare la rappresentanza sindacale e a garantire risposte concrete ai bisogni della comunità scolastica di Ragusa e Siracusa.