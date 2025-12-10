Modica – Da stamattina, sono disponibili sul sito del comune di Modica l’avviso e la modulistica di domanda per ottenere i voucher o “bonus” di Natale, dopo l’approvazione ieri, con determina di Giunta, dell’avviso pubblico: ‘Misure di sostegno alimentare e di solidarietà ai cittadini in condizioni di disagio economico e/o stato di bisogno attraverso l’erogazione di vouchers’. Tutti i residenti a Modica in possesso dei requisiti previsti possono presentare istanza per accedere ai voucher.

Ne sono destinatari i nuclei familiari anche composti da un unico componente, quelli composti da 2 a 4 componenti e quelli composti da oltre 4 componenti. I requisiti necessari sono la residenza nel comune di Modica e un reddito ISEE non superiore ad € 10.140,00. L’accesso ai voucher è possibile presentando istanza on line tramite il sito istituzionale dell’Ente entro e non oltre le ore 12,00 del prossimo 15 dicembre, allegando copia della dichiarazione ISEE in corso di validità che, avendo valore di autocertificazione, dovrà essere compilata tassativamente nel modello on-line predisposto “Misure urgenti di Solidarietà voucher di Natale 2025”, sottoscritta dal richiedente e corredata dalla copia di un documento di identità valido.

Raccomandiamo di presentare una sola istanza per nucleo familiare pena l’annullamento di tutte le istanze presentate. Inoltre, in ossequio alla normativa vigente in materia di autocertificazione, le domande presentate saranno sottoposte a verifica. I nuclei familiari, anche con unico componente in carico ai servizi sociali, avranno priorità per l’erogazione del voucher.

I voucher saranno così suddivisi: 40 da € 50,00 ciascuno, destinati ai nuclei familiari con componente unico; 82 da € 100,00 ciascuno destinati ai nuclei familiari da 2 a 4 componenti; infine, 40 da € 120,00 ciascuno destinati ai nuclei familiari con oltre 4 componenti. Alla scadenza della presentazione delle istanze saranno predisposti gli elenchi degli aventi diritto ai voucher poi pubblicati sul sito del comune di Modica, unitamente alle modalità di utilizzo