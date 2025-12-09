Arriva il bonus over 70. Al compimento dei 70 anni, la normativa italiana prevede diverse agevolazioni per le fasce più fragili della popolazione, che consentono di risparmiare su tasse e servizi. Non sempre le agevolazioni sono automatiche o univoche; è quindi fondamentale tenersi costantemente aggiornati e fare riferimento al proprio Comune di residenza, a Caf o Patronati per chiarimenti.

Vediamo quali sono le principali “tasse” e spese sulle quali si possono ottenere riduzioni dopo i 70 anni.

1. Canone Rai: esenzione dopo i 75 anni

L’esenzione dal pagamento del Canone Rai non scatta a 70, ma al compimento dei 75 anni. I requisiti necessari per richiedere il beneficio all’Agenzia delle Entrate sono:

Reddito Familiare Complessivo : Inferiore a 8.000 euro (proprio più quello del coniuge).

: Inferiore a (proprio più quello del coniuge). Convivenza: Non convivere con altri soggetti percettori di reddito (fatte salve colf e badanti).

La domanda deve essere presentata una sola volta e va inviata tramite raccomandata senza busta o PEC entro il 31 gennaio per l’intera annualità.

2. Riduzione TARI comunale

Non esiste una norma nazionale che preveda l’esenzione automatica della TARI (Tassa sui Rifiuti) in base all’età. Tuttavia, molti Comuni introducono autonomamente sconti o esenzioni per la terza età basate sui seguenti criteri:

Reddito ISEE

Composizione del nucleo familiare

Età anagrafica

Gli anziani a basso reddito sono spesso inclusi tra i beneficiari. È necessario rivolgersi all’Ufficio Tributi per verificare i requisiti locali.

3. Esenzione Ticket sanitario e pronto soccorso

Esenzione E01 : L’esenzione dal ticket sanitario (codice E01) è riconosciuta a partire dai 65 anni per chi ha un reddito familiare complessivo inferiore a 36.151,98 euro . Il beneficio è personale, ovvero spetta solo al soggetto che ha compiuto i 65 anni.

: L’esenzione dal ticket sanitario (codice E01) è riconosciuta a partire dai per chi ha un reddito familiare complessivo inferiore a . Il beneficio è personale, ovvero spetta solo al soggetto che ha compiuto i 65 anni. Ticket Pronto Soccorso: La normativa sul ticket per gli accessi in codice bianco è regionale. In alcune Regioni, l’esenzione è prevista per gli over 65 già titolari dell’esenzione sanitaria ordinaria.

Il riconoscimento dell’esenzione E01 è spesso automatico, ma può essere richiesto alla propria ASL.

4. Sconto sulle commissioni postali

Gli over 70 possono beneficiare di una riduzione sul costo di alcuni bollettini postali, un’agevolazione riconosciuta direttamente da Poste Italiane:

Tipo di Bollettino Costo Ordinario Costo Over 70 Bollettini F35 2,13 euro 1,13 euro Bollettini Precompilati (Multe) 2,49 euro 1,49 euro

Lo sconto non è automatico e deve essere richiesto allo sportello esibendo un documento.

5. Canone telefonia agevolato

Le agevolazioni sulla telefonia variano in base all’operatore. Tra le offerte più note di TIM per gli utenti senior ci sono: