La Rottamazione Quinquies si configura come una delle più ampie e favorevoli opportunità di pacificazione fiscale per i contribuenti con pendenze affidate all’Agente della Riscossione. Il principale beneficio consiste nel pagamento del solo capitale originale del debito, con il totale stralcio di sanzioni e interessi di mora.
Chi può aderire e quali debiti rientrano
La platea dei beneficiari è estesa a tutte le categorie di contribuenti, purché i carichi siano stati affidati all’Agente della Riscossione entro i termini stabiliti dalla norma:
- Persone fisiche, lavoratori autonomi e professionisti.
- Imprese individuali, società e enti non commerciali.
Debiti Ammessi
Rientrano nell’agevolazione le cartelle esattoriali relative a:
- Imposte Statali: IRPEF, IRES, IVA e altre imposte dirette e indirette risultanti dalle dichiarazioni.
- Tributi e Contributi: Contributi previdenziali INPS non versati e somme dovute da avvisi bonari e controlli automatici o formali.
- Enti Locali: IMU, TARI, bollo auto e sanzioni amministrative sono rottamabili solo se il Comune o l’Ente territoriale aderisce con apposita delibera.
Debiti Esclusi
Restano esclusi dalla definizione agevolata:
- Somme derivanti da accertamenti ispettivi o da condanne penali.
- Multe derivanti da sentenze penali.
- Tributi locali in assenza di adesione dell’Ente competente.
Cosa Si Paga e Cosa Viene Stralciato
Il meccanismo di funzionamento è il punto di maggiore vantaggio della Quinquies:
|Somme Dovute (Da Pagare)
|Somme Stralciate (Annullate)
|Capitale originario del debito.
|Sanzioni amministrative e penali.
|Spese di notifica e spese esecutive.
|Interessi di mora e per ritardata iscrizione a ruolo.
|Aggio di riscossione.
Come Aderire e il Rischio di Decadenza
La domanda di adesione deve essere presentata esclusivamente online tramite la piattaforma dell’Agente della Riscossione. Nella richiesta, il contribuente deve indicare le cartelle da rottamare e la scelta tra pagamento unico o rateizzato (fino a 54 rate bimestrali con interessi agevolati).
La grande flessibilità del piano di rateazione è pensata per prevenire la decadenza, che si verifica se:
- Non viene pagata la prima rata.
- Non si versano due rate, anche non consecutive.
- Si omette il pagamento dell’ultima rata.
In caso di decadenza, il debito torna dovuto per intero, con la riattivazione di sanzioni, interessi e azioni esecutive (pignoramenti, fermi, ipoteche). Le somme già versate restano acquisite come acconto.
