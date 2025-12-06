Modica – Quella che è appena trascorsa è stata una settimana impegnativa per le formazioni giovanili della Volley Modica. Mentre la formazione impegnata nel campionato di serie C, come da calendario osserverà il turno di riposo, tra lunedì e venerdì, le formazioni under 15 e under 19 sono state impegnate nei campionati giovanili di categoria.

Lunedì è stato il turno della formazione under 19 di coach Ciccio Italia che ha vinto (3- 0) a Siracusa sul campo della Proplayers. I giovani biancoazzurri, si sono ripetuti venerdì sempre in terra aretusea, andando a vincere a mani basse 3 – 0 sul campo della Fitness Solarino nel recupero della gara della seconda giornata.

È andata male, invece, alla formazione under 15 di Francesca Giucastro che mercoledì si è arresa in quattro set (3 – 1) sul campo dei pari grado della Koira Vittoria.

Nonostante la sconfitta, la formazione under 15 ha fatto vedere una crescita costante che lascia ben sperare per il proseguo della stagione, dove il primo obiettivo dei giovanissimi modicani è fare esperienza, mentre i due successi ottenuti dalla formazione under 19 confermano tutte le potenzialità di un gruppo compatto e coeso che ha ancora tanti margini di miglioramento.