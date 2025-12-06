La Rottamazione Quinquies è la nuova definizione agevolata prevista dalla Legge di Bilancio 2026, pensata per offrire una soluzione ai contribuenti in difficoltà. L’obiettivo è duplice: permettere ai cittadini e alle imprese di regolarizzare la propria posizione con un taglio su sanzioni e interessi e garantire allo Stato un incasso più certo.

Questa misura si distingue per due aspetti fondamentali: una platea più ampia di beneficiari e una rateizzazione più lunga e flessibile (fino a 54 rate bimestrali).

Debiti ammessi e periodo di riferimento

Secondo la bozza del DDL di Bilancio 2026, rientrano nella sanatoria i debiti affidati all’Agenzia delle Entrate Riscossione (ADER) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

In particolare, sono ammissibili:

Imposte non versate e risultanti dalla dichiarazione.

Somme derivanti da controlli automatici e formali.

Contributi previdenziali INPS non versati (esclusi quelli da accertamento).

Restano esclusi i debiti da accertamento, quelli relativi a condanne penali o contabili e i recuperi di aiuti di Stato. Non è ancora certo se saranno incluse multe stradali e tributi locali.

I benefici chiave della quinquies

I principali vantaggi della rottamazione riguardano il taglio sulle componenti accessorie del debito e la flessibilità di pagamento:

Benefici Fiscali e Sanzionatori Vantaggi Procedurali Sconto su sanzioni e interessi di mora: Si paga solo il capitale (imposta o contributo) e le spese di notifica. Rateizzazione flessibile: Fino a 54 rate bimestrali (4 anni e mezzo). Esclusione delle somme aggiuntive INPS e dell’aggio di riscossione. Stop alle procedure cautelari e ai pignoramenti già avviati dal momento dell’adesione.

Scadenze e modalità di pagamento

L’adesione sarà possibile esclusivamente online tramite il portale dell’ADER.

Avvio Procedure : Il portale sarà attivo entro il 20 gennaio 2026 .

: Il portale sarà attivo . Termine Domanda : Scadenza ad aprile 2026 .

: Scadenza ad . Pagamento: Possibile in unica soluzione entro il 31 luglio 2026 o a rate.

Gli interessi sulle rate partiranno dall’1° agosto 2026 e saranno fissati al 4%, con una probabile riduzione al 3% durante l’iter parlamentare.

Il vantaggio per chi era in quater

Una novità significativa è la possibilità di transito dalla Rottamazione Quater alla Quinquies per i contribuenti che sono in regola con i precedenti pagamenti. Questo passaggio offre benefici sostanziali:

Rate più lunghe : Si passa da 18 a 54 rate bimestrali .

: Si passa da . Interessi più bassi (probabile riduzione al 3% rispetto ai precedenti tassi).

Al momento dell’adesione alla Quinquies, i procedimenti giudiziari pendenti vengono sospesi, e le procedure esecutive o cautelari già avviate sono bloccate fino al pagamento della prima rata.