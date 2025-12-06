Ragusa – Ogni prima domenica del mese i visitatori potranno usufruire dell’ingresso a tariffa ridotta di € 4,00 per visitare l’intero complesso museale, comprendente il Museo del Costume, il Castello e il Parco con il suo labirinto.

Gli Orari di apertura in occasione della prima domenica del mese 7 dicembre:

– Mattina: dalle ore 9.00 alle ore 13.00.

– Pomeriggio: dalle ore 14.00 alle ore 16.00 (chiusura cassa: dalle ore 13.00 alle ore 14.00).

– La permanenza all’interno è consentita fino alle ore 16.45.

Si avvisa inoltre che il Castello di Donnafugata sarà aperto anche lunedì 8 dicembre, in occasione della Festa dell’Immacolata Concezione, con orari e tariffe regolari. L’8 dicembre sarà aperto anche il Museo della Città con accesso libero: dalle ore 10.00 alle ore 13:30 e dalle 15:30 alle ore 18.00.