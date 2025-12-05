Ragusa – “A far data da oggi, venerdì 5 dicembre, vengono ripristinati gli stalli blu a pagamento su tutto il territorio comunale. Restano invariati sia gli orari sia le tariffe”. Lo annuncia con una dichiarazione che riportiamo di seguito l’assessore alla Mobilità, Giovanni Gurrieri. “Il nostro obiettivo è stato infatti quello di mantenere tutte le agevolazioni previste nel precedente servizio (10 minuti di tolleranza tramite disco orario; pass auto elettriche, pass disabili, pass rosa, pass residenti, pass stampa validi fino al 31 gennaio) o addirittura di aumentarle.

Abbiamo ad esempio previsto un incentivo specifico per il Centro storico superiore, con la possibilità per residenti e commercianti di abbonarsi a un costo mensile di € 25,00 anziché € 70,00, così da stimolare la residenzialità e il commercio di vicinato.

Ci saranno miglioramenti anche nei servizi. Tramite le colonnine, ad esempio, si potranno pagare tributi e i biglietti per gli autobus, agevolando chi non è pratico all’utilizzo di app. Resteranno ovviamente attivi i servizi di pagamento digitali come EasyPark, DropTicket o Telepass.

Per motivi di sicurezza vengono rimossi alcuni stalli blu lungo la cosiddetta circonvallazione di Ibla: con il passaggio assiduo del trasporto pubblico, ben più frequente che in passato, costituivano un intralcio e un rischio che bisognava evitare.

Altra modifica, stavolta dettata dall’aggiornamento del Codice della Strada nazionale, riguarda le sanzioni: il mancato pagamento della tariffa comporterà una multa di € 42,00 (ridotta se pagata entro 5 giorni) oltre al costo della tariffa di sosta per l’intera giornata.

In caso di tariffa scaduta non sarà più possibile pagare la cosiddetta “penalina” [e] si procederà come segue:

Con scadenza entro il 10% dell’importo pagato: nessuna sanzione amministrativa.

Con scadenza compresa tra il 10% e il 50% dell’importo pagato: Sanzione amministrativa € 21,00 + tariffa di sosta intera giornata della zona.

Con scadenza oltre il 50% dell’importo pagato: Sanzione amministrativa € 42,00 + tariffa di sosta intera giornata della zona.

Subentra così anche a Ragusa, con sede in via Padre Anselmo 59, un’azienda che gestisce oltre 140 città in Italia, che abbiamo accompagnato nel passaggio dei dipendenti dal vecchio al nuovo gestore. Sono donne e uomini che coi loro controlli favoriscono il turnover dei parcheggi e quindi una circolarità di sosta che in queste settimane è purtroppo mancata.

Ringrazio gli uffici, i sindacati e tutti coloro i quali hanno collaborato per gestire al meglio questa importante transizione”.