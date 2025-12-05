Prima di intraprendere qualsiasi cambiamento dietetico, la raccomandazione è sempre quella di consultare un dietologo o un nutrizionista per definire un regime alimentare personalizzato e sicuro. Tuttavia, per chi desidera semplicemente depurare l’organismo o controllare il peso senza soffrire la fame, la Dieta del Riso può essere un’opzione interessante.
Ispirata alle tradizioni alimentari orientali, questa dieta è incentrata su un alimento leggero e saziante. Utilizzare riso integrale massimizza i benefici, riducendo le calorie e aumentando il senso di sazietà grazie all’alto contenuto di fibre.
Consigli pratici per il successo della dieta
- Condimento: Limita il sale al minimo e usa come condimento principale l’olio d’oliva a crudo.
- Spezie Amiche: Sostituisci il sale con le spezie per insaporire i piatti senza appesantirli.
- Integrazione: Per un effetto detox sul sistema immunitario e gastrointestinale, alcuni consigliano l’assunzione di succhi puri di Aloe Vera al mattino a stomaco vuoto.
- Spuntini: I cosiddetti Superfood, concentrati di energia e benessere, possono essere un’ottima alternativa leggera e nutriente per la colazione o gli spuntini.
Schema settimanale della Dieta del Riso
|Giorno
|Colazione
|Spuntino
|Pranzo
|Merenda
|Cena
|Lunedì
|Latte parzialmente scremato, 3 gallette di riso, caffè o tè
|150 gr frutta fresca
|150 gr nasello al vapore, insalata mista, 2 gallette
|150 gr frutta fresca
|70 gr risotto ai funghi, 2 frutti, yogurt di riso
|Martedì
|Latte scremato, 3 gallette di riso, caffè o tè
|150 gr frutta
|Formaggio light (una vaschetta), yogurt al riso, fragole al limone
|150 gr frutta
|2 uova sode, verdure bollite, 30 gr riso, insalata mista
|Mercoledì
|Latte scremato, 3 gallette di riso, caffè o tè
|150 gr frutta
|100 gr carne bianca alla piastra, spinaci lessi, 2 gallette di riso
|150 gr frutta
|2 pomodori ripieni di riso lessato con verdure, cavolfiore, yogurt bianco, 1 galletta di riso
|Giovedì
|Latte scremato, 3 gallette di riso, caffè o tè
|150 gr frutta
|60 gr ricotta, insalata mista, 2 fette biscottate integrali
|150 gr frutta
|80 gr riso con sugo di pomodoro a crudo, carciofi con 2 fette di prosciutto crudo
|Venerdì
|Latte scremato, 3 gallette di riso, caffè o tè
|150 gr frutta
|120 gr bresaola e rucola con sale e limone, 2 gallette di riso
|150 gr frutta
|80 gr risotto con pomodoro e funghi, finocchi al vapore, yogurt al riso
|Sabato
|Latte scremato, 3 gallette di riso, caffè o tè
|150 gr frutta
|60 gr riso con 50 gr tonno al naturale, peperoni alla piastra
|150 gr frutta
|Minestrone di verdure, carote alla julienne, yogurt bianco, 3 gallette di riso
|Domenica
|Latte scremato, 3 gallette di riso, caffè o tè
|150 gr frutta
|60 gr risotto allo zafferano, insalata mista, 1 fetta biscottata integrale
|150 gr frutta
|150 gr petto di pollo o tacchino alla piastra, spinaci crudi
