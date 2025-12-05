Acate – Un pitbull ieri in via Marconi ad Acate ha ucciso un cagnolino pinscher, azzannandone il proprietario che era intervenuto per difendere il proprio animale. Secondo le prime informazioni l’uomo è un 69enne, ex carabiniere in pensione, ed è stato azzannato alla mano.

Il 69enne è stato medicato in ospedale. Il pitbull aveva il collare, ma non era microchippato. Le autorità stanno cercando di risalire al proprietario del cane che dovrà chiarire come mai il proprio cane si trovasse in libertà: se sia fuggito oppure sia sfuggito al controllo del padrone durante una passeggiata.