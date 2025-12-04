Ragusa – Oggi, 4 dicembre, i vigili del fuoco di Ragusa celebrano Santa Barbara, patrona del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Ecco nel dettaglio le fasi della cerimonia. “Saluto Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe La Placa Vescovo di Ragusa, le Autorità Civili e Militari, personale permanente, amministrativo, volontario ed in quiescenza dei Vigili del Fuoco, le Associazioni i familiari e semplici cittadini qui convenuti. Un doveroso saluto alla Capitaneria di Porto con la quale condividiamo la Patrona e un saluto al Personale in diretta streaming della sede centrale e delle sedi distaccate permanenti e volontarie.

Ci ritroviamo oggi per celebrare la nostra Patrona, Santa Barbara, figura luminosa della fede cristiana e simbolo di coraggio, protezione e speranza. Questa giornata non è soltanto un appuntamento del calendario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: è un momento di profonda riflessione spirituale, in cui affidiamo il nostro lavoro, la nostra vita e le nostre famiglie alla sua intercessione.

La storia di Santa Barbara, giovane donna che ha preferito la verità e la fede alla paura, anche a costo della vita, ci ricorda che il coraggio nasce sempre da una grande fiducia nei valori in cui crediamo, fiducia nel senso del dovere. È la stessa fiducia che ogni vigile del fuoco porta con sé quando risponde a una chiamata d’aiuto.

Nella nostra missione quotidiana percepiamo quanto il nostro essere “servitori dello Stato” sia anche un atto di altruismo verso il prossimo, un mettere a disposizione le nostre capacità per proteggere chi è in pericolo. Santa Barbara, patrona contro i fulmini, il fuoco e le esplosioni, ci accompagna simbolicamente in ogni intervento, ricordandoci che nessun intervento, anche il più semplice, è mai vano perchè fatto per salvare i beni o la vita degli altri.

Ed è proprio quest’anno, in questa giornata, si rafforza ancora di più il momento spirituale della celebrazione con tre importanti e significativi Atti ed azioni.

Infatti con decreto del Ministro si è stabilito che il 27 febbraio di ogni anno con decorrenza il 2026 si celebrerà la festa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e pertanto da questa giornata del 4 dicembre la festività sarà dedicata esclusivamente alla celebrazione della Santa Patrona del Corpo.

Qui a Ragusa si è voluto dare maggiore rilievo e significato spirituale a questa giornata nel proporre a Sua Eccellenza Monsignor La Placa la nomina come Assistente Spirituale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Ragusa Don Mario Diara parroco della vicina Chiesa Sacro Cuore di Gesù, già da anni vicino spiritualmente al personale con il quale si è instaurato un consolidato rapporto. Ringrazio Sua Eccellenza di avere accolto l’istanza e rivolgo a Don Marco un caloroso benvenuto nella grande famiglia dei Vigili del Fuoco.

Questo momento, fra l’altro e per la prima volta, non poteva trovare migliore luogo celebrativo che la cattedrale di San Giovanni a Ragusa; ciò a rimarcare il significato religioso, spirituale di questa giornata.

In questa ricorrenza il pensiero va ai nostri caduti, che hanno incarnato pienamente lo spirito più alto del loro giuramento. A loro chiediamo di vegliare su di noi accanto a Santa Barbara.

Un grazie speciale ai familiari dei vigili del fuoco; la vostra presenza accanto a noi è un dono, una forza silenziosa che sostiene il nostro servizio. Grazie a tutti per la vostra presenza, e che Santa Barbara ci accompagni e ci protegga sempre, Viva Santa Barbara!