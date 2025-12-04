Ragusa – “Ormai ci siamo: dopo la riapertura, nelle settimane scorse, della rinnovata area giochi e della nuova zona fitness con attrezzature sportive, siamo pronti a restituire ai ragusani i Giardini Iblei, rinnovati dopo il secondo stralcio di intervento.

Tante le azioni di cui questi storici giardini hanno beneficiato: ripristino delle vasche laterali con giochi d’acqua, area sgambettamento cani, apertura al pubblico del Giardino di Nettuno, nuova balaustra in pietra di Comiso, illuminazione, videosorveglianza, recupero e pulizia delle sedute in pietra, in legno e delle colonnine, piantumazione di nuovi alberi già alti e di 2.500 bossi per rinnovare le siepi, restauro delle statue laterali della chiesa di San Giacomo, tornelli di uscita per scongiurare l’eventualità di lasciare fruitori all’interno dopo la chiusura.

Dall’intero Assessorato al Verde pubblico, ai consiglieri che hanno seguito i lavori da vicino, ai progettisti, alla ditta: ringrazio tutti coloro i quali hanno lavorato non solo per realizzare questo intervento ma anche per completarlo (salvo piccole finiture) in tempo con l’avvio del programma natalizio, che proprio ai Giardini vivrà alcune delle iniziative più importanti.

Venerdì, alle 19.00, vivremo insieme l’avvio dei nuovi giochi d’acqua.

Ma l’impegno non è finito: stiamo lavorando per reperire i fondi per il terzo stralcio, che riguarderà la parte più nuova dei Giardini, di fianco all’Auditorium San Vincenzo Ferreri”.