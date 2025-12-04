Ragusa – Il conto alla rovescia è terminato: il Rally del Barocco Ibleo torna sulle strade della provincia di Ragusa dopo quattordici anni di assenza. Un’edizione aperta anche alla partecipazione delle auto storiche. La manifestazione si disputerà il 6 e 7 dicembre prossimi, aggiungendosi alle attrattive del programma natalizio e facendo da apripista alle iniziative per “Ragusa Città europea dello sport 2027”.

Equipaggi e appassionati, approfittando del lunedì festivo dell’Immacolata, potranno quindi prolungare la permanenza a Ragusa per scoprire le bellezze del territorio ibleo.

Gli organizzatori hanno scelto un tracciato nel segno della tradizione che si snoderà tra i comuni di Ragusa, Modica e Giarratana, per un totale di poco più di 55 chilometri di prove speciali.

In tutto sono previste sette speciali:

– sabato 6 dicembre, la gara inizierà in serata con l’indimenticabile prova “Lusia” (4,65 km).

– domenica 7 dicembre, sono in programma sei tratti cronometrati. Spiccano la “Salinella” (9,7 km), che sarà la prova più lunga del rally, e l’inedita “San Giacomo” (7,35 km). Piazza Libertà ospiterà sia la cerimonia di partenza che quella d’arrivo mentre i punti di assistenza e i riordini saranno allestiti presso la zona industriale di Ragusa.

La due giorni riservata allo sport delle quattro ruote verrà presentata ufficialmente agli organi di stampa e agli addetti ai lavori giovedì 4 dicembre 2025, ore 19:30 presso villa Fortugno a Ragusa.