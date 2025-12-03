Scicli – Continuano senza sosta i controlli sul territorio da parte dei Carabinieri della Compagnia di Modica: le attività, disposte dal Comando Provinciale di Ragusa, finalizzate al contrasto dei reati riguardanti il traffico ed il consumo di stupefacenti nonché dei reati in materia di armi, vedono impegnati ogni giorno i Carabinieri dell’Arma territoriale.

In particolare negli ultimi giorni i Carabinieri della Tenenza di Scicli, unitamente ai Carabinieri del Nucleo Cinofili di Nicolosi (CT), hanno arrestato un 40enne italiano del posto, gravemente indiziato di aver detenuto una ingente quantità di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e di aver custodito illegalmente numeroso munizionamento per arma da fuoco. A seguito di un controllo presso la sua abitazione, veniva trovato in possesso di circa 300 grammi di hashish, 6 grammi di cocaina, 1 grammo e mezzo di crack, sostanza da taglio utilizzata per confezionare le dosi di cocaina, un bilancino di precisione per dividere e pesare la sostanza, materiale per il confezionamento dello stupefacente, nonché 20 cartucce per pistola di diverso calibro, illegalmente detenute.

L’uomo è stato pertanto arrestato in flagranza e, dopo le formalità di rito, sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Durante gli stessi servizi i Carabinieri hanno inoltre deferito in stato di libertà altre tre persone gravemente indiziate di aver violato la normativa sugli stupefacenti.

Uno sciclitano, a seguito di un controllo presso la sua abitazione, è stato trovato in possesso di 9 grammi di cocaina ed è stato anche denunciato perché sospettato di aver commesso un furto nei giorni precedenti presso un esercizio commerciale di Scicli, durante il quale si sarebbe appropriato di un borsello contenente la somma di 8000 euro in contanti.

I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile di Modica hanno denunciato all’autorità giudiziaria altri due giovani del posto. Un 25enne è stato sorpreso con dell’hashish in strada, in un’area periferica della città, ed i militari dell’Arma, assieme ai colleghi del Nucleo Cinofili, durante il controllo a casa del ragazzo sequestravano un quantitativo di hashish e marijuana nonché un bilancino elettronico di precisione e un coltello ancora intriso di hashish. Un 29enne veniva invece trovato in possesso di 37 grammi hashish, già suddiviso in dosi, e di un coltello a serramanico intriso della stessa sostanza.

Il grado di responsabilità delle 4 persone indagate dovrà essere vagliato in sede giurisdizionale, come legislativamente previsto.