Ragusa – “Manca poco alla conclusione dell’intervento di riqualificazione della Vallata Santa Domenica che donerà a Ragusa il nuovo Parco della Città”. Lo annuncia il sindaco di Ragusa, Peppe Cassì. “Affinché le associazioni e ogni cittadino possano cominciare a essere protagonisti del futuro di questo polmone verde, – spiega Cassì – vogliamo proporre un momento di condivisione.
L’appuntamento è fissato per sabato 6 dicembre:
- Alle ore 09:30, dall’ingresso di via Natalelli (di fronte Museo Archeologico) prenderà avvio un sopralluogo durante il quale i tecnici che hanno seguito il progetto illustreranno le principali trasformazioni apportate e il nuovo stato di fatto da cui ripartire.
- A seguire, orientativamente intorno alle 11.00, ci si sposterà nel vicino Auditorium del Centro Commerciale Culturale di via Matteotti 61 dove, in un processo coordinato e guidato, ogni partecipante potrà condividere proposte, suggerimenti e osservazioni utili a definire una visione progettuale e gestionale per questo nuovo spazio collettivo.
La Vallata si appresta a tornare patrimonio di tutti e tutti possiamo esserne protagonisti”.
