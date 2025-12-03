Con l’introduzione del Decreto Omnibus (D.L. n. 95 2025), il Governo ha istituito il Nuovo Bonus Mamme, un sostegno economico straordinario e temporaneo previsto per il solo anno 2025. L’INPS, tramite la Circolare n.139 2025, ha fissato la data ultima per la presentazione delle domande al 9 dicembre 2025 per la maggior parte delle beneficiarie.
Importo, erogazione e vantaggi fiscali
Il bonus consiste in una somma netta di 40 euro al mese per ogni mese di attività lavorativa svolta, fino a un massimo complessivo di 480 euro.
- Erogazione: l’ importo sarà corrisposto dall’INPS in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025, contestualmente alla rata di quel mese o entro febbraio 2026 per le domande inviate a fine anno).
- Non imponibile: il contributo è totalmente esente da imposte e contributi e non rileva ai fini ISEE.
A chi spetta: requisiti di Reddito e familiari
La misura è destinata alle lavoratrici madri, dipendenti o autonome, con un reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro esclusi i fringe benefit.
Criteri lavorativi
- Ammesse: lavoratrici madri dipendenti inclusi contratti intermittenti e somministrazione e lavoratrici autonome iscritte a gestioni obbligatorie incluse Gestione Separata e casse professionali.
- Escluse: lavoro domestico, prestazioni saltuarie o occasionali e titolari di Partita IVA con regime forfetario.
Criteri per figli determina la durata
Il diritto al bonus si perfeziona dal giorno della nascita o dell’affido e dura in base all’età del figlio più piccolo:
|Numero di Figli
|Durata del Beneficio Massima
|2 Figli
|Fino al compimento dei 10 anni del secondo figlio.
|Più di 2 Figli
|Fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo.
Attenzione alla non cumulabilità con la decontribuzione totale
Per le madri con tre o più figli assunte a tempo indeterminato inclusi i contratti di apprendistato, continua ad applicarsi la decontribuzione integrale fino al 2026 esonero 100% IVS fino a 3000 euro annui.
Di conseguenza, il bonus di 40 euro non spetta nei mesi in cui la lavoratrice beneficia dell’esonero contributivo totale derivante dal rapporto a tempo indeterminato.
Scadenze per l’invio della domanda
La domanda va inoltrata telematicamente tramite il Portale INPS sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità – Per genitori Nuovo Bonus mamme”, Contact Center Multicanale o Patronato.
- Termine Ordinario: 9 dicembre 2025 per chi aveva già i requisiti al 28 ottobre.
- Termine successivo: 31 gennaio 2026 per chi matura i requisiti dopo il 9 dicembre, ma entro il 31 dicembre 2025.
