Modica – Rinfrancata dal meritato successo ottenuto al “PalaVitaletti” di Sabaudia, l’Avimec Modica, da questa mattina è in palestra per iniziare a preparare la delicata trasferta sul campo della JV Gioia del Colle in programma domenica prossima alle 18. I tre punti conquistati in terra Pontina, hanno dato respiro alla classifica dei biancoazzurri di coach Enzo Distefano e risollevato il morale, che dopo tre sconfitte consecutive non era dei migliori.

Il tecnico dei “Galletti” è soddisfatto della prestazione dei suoi atleti, che hanno dimostrato carattere e voglia di riscatto, ma dopo essersi goduto la prima vittoria lontano dal “PalaRizza”, è già concentrato sulla sfida che attende la sua squadra a Gioia del Colle che sicuramente non sarà una passeggiata di salute.

“A Sabaudia – spiega coach Distefano – abbiamo avuto un ottimo approccio alla gara e in questo senso parla chiaro il modo e il punteggio (14/25) con il quale abbiamo vinto il primo set, dove non è stata mai messa in discussione la nostra superiorità. Siamo stati bravi in battuta ,ottima la fase sideout e anche la fase break ha funzionato molto bene, soprattutto perchè dall’altra parte della rete avevamo di fronte tra i migliori centrali del nostro girone. Nel secondo parziale una reazione d’orgoglio dei nostri avversari, che davanti ai loro tifosi hanno firmato le loro migliori prestazioni abbiamo sofferto un po’, ma nel terzo e quarto set , grazie alla regia magistrale di Putini, che ha distribuito molto bene palloni da mettere a terra per le nostre bocche di fuoco, e in questo senso parlano chiaro sia le percentuali e sia i punti dei nostri attaccanti, siamo riusciti a conquistare un successo più che meritato. Buone le prestazioni di Bertozzi e Mariano, che mandati in campo dal primo momento hanno ripagato la mia fiducia.

A contribuire fattivamente sulla nostra vittoria – continua – è stata la battuta che Sabaudia ha sofferto parecchio, dove anche il nostro giovane Davide Tomasi ha contribuito ogni volta che è stato chiamato in causa, mettendo sempre in difficoltà la ricezione di Sabaudia, ma sono state fondamentali anche le prestazioni a muro di Buzzi e Garofolo che hanno tenuto botta sia a livello tattico, sia a livello tecnico. Ora – conclude Enzo Distefano – dopo esserci goduti la vittoria che ci da una boccata d’aria in classifica, affrontiamo una settimana importante, dove dovremo preparare minuziosamente la complicata trasferta di Gioia del Colle, dove troveremo una formazione rinfrancata dall’arrivo del nuovo opposto Sabbi che sicuramente non ha bisogno di presentazioni avendo avuto in passato esperienze in Superlega, in serie A2 e all’estero. Questo aumenta sicuramente le difficoltà del prossimo match, che noi affronteremo come sempre a viso aperto contro una formazione che alla vigilia era stata inserita nel novero delle squadre candidate al salto di categoria, ma che si è trovata in difficoltà.

Li affronteremo con il nuovo tecnico in panchina e senza l’opposto Santangelo che ha rescisso il suo contratto. Sappiamo che anche loro hanno voglia di riscatto e che in casa possono contare su un pubblico molto caldo che fa sentire il suo calore alla squadra. Noi affronteremo la partita senza grandissime pressioni, ma con la consapevolezza di non poterci permettere di abbassare la guardia e di approcciare alla sfida così come abbiamo fatto a Sabaudia perchè diversamente corriamo il rischio di prendere una batosta che ci potrebbe far male”.