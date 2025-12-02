La Rottamazione Quinquies 2026, prevista nella Legge Bilancio 2026, è una misura cruciale di pace fiscale che offre a migliaia di contribuenti la possibilità di azzerare sanzioni e interessi sulle cartelle esattoriali e di pagare il solo capitale in un piano rateale esteso fino a nove anni.

L’adesione non è automatica e dipende strettamente dalla natura del debito e dalla condotta fiscale del contribuente.

Chi può aderire e quali debiti rientrano

La platea dei beneficiari è ampia (persone fisiche, imprese, professionisti, enti), ma il requisito fondamentale non riguarda il reddito, bensì la situazione dichiarativa e la data del debito.

Il requisito dichiarativo:

La Quinquies è pensata per i contribuenti che:

Hanno presentato la dichiarazione dei redditi e hanno dichiarato il debito.

e hanno dichiarato il debito. Non hanno potuto versarlo per difficoltà economiche o accumulo di cartelle nel tempo.

Restano esclusi i casi di evasione totale o di contribuenti che non hanno presentato alcuna dichiarazione.

Il vincolo temporale:

Il debito deve essere stato affidato all’Agenzia delle Entrate Riscossione AdER tra il 1 gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023.

Attenzione: non conta la data di notifica della cartella che può essere avvenuta anche nel 2024 o 2025, ma la data di affidamento del carico alla riscossione da parte dell’ente creditore.

Tributi ammessi e Locali:

Sono ammessi tutti i debiti erariali (IRPEF, IRES, IVA, contributi previdenziali, ecc.), i recuperi da avvisi bonari e gli avvisi di accertamento esecutivi.

Per i tributi locali IMU, TARI, multe stradali, bollo auto), la possibilità di inclusione è subordinata all’adesione dell’ente creditore:

Possono essere incluse solo se l’ente locale (Comune o Regione) ha adottato una delibera di adesione alla pace fiscale o una definizione agevolata parallela.

In questi casi, l’agevolazione incide soprattutto su sanzioni, interessi e oneri accessori.

Decadenze Precedenti:

È possibile aderire alla Quinquies anche se si è decaduti da precedenti rottamazioni come la Quater. Questo meccanismo consente di ripartire da zero con le nuove regole.

Vantaggi immediati e rischi della decadenza

L’ adesione produce vantaggi immediati che congelano le azioni esecutive:

Stop Esecuzioni : sospende pignoramenti , ipoteche , fermi amministrativi e trattenute già avviate.

: sospende , , e trattenute già avviate. Congelamento Termini : l’ istanza congela i termini di prescrizione e decadenza.

: l’ istanza congela i termini di prescrizione e decadenza. Piano di Rientro: rateizzazione fino a 54 rate bimestrali, con prima scadenza fissata al 31 luglio 2026.

Tuttavia, la Quinquies ha una regola di severità molto chiara sulla decadenza:

Se il contribuente non versa la prima rata o due rate anche non consecutive, perde immediatamente tutti i vantaggi. Il debito torna all’importo pieno con sanzioni e interessi, e riprendono le procedure esecutive.

La convenienza è massima per i debiti composti prevalentemente da sanzioni, ma è indispensabile valutare attentamente la sostenibilità del piano di rientro per evitare di annullare ogni beneficio.