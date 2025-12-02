Ragusa – La magia del teatro torna a illuminare Ragusa: dal 7 dicembre al 22 marzo 2026 il teatro Marcello Perracchio ospiterà la nuova stagione teatrale promossa dall’associazione culturale C&M, con la direzione artistica di Carlo Nobile. Saranno cinque appuntamenti all’insegna del buonumore, della leggerezza e della qualità, con protagonisti di primo piano della comicità regionale e nazionale, in grado di conquistare il pubblico di tutte le età.

Il sipario si aprirà il 7 dicembre con la compagnia Controcanto Collettivo che porterà in scena “Seconda classe”, spettacolo diretto da Clara Sanricca, già acclamato nei teatri italiani per la sua intensità emotiva e per la capacità di affrontare con ironia temi di grande attualità. Il 28 dicembre sarà la volta di un classico intramontabile, “Gatta ci cova” di Eduardo Saitta, per la regia di Antonello Capodici: uno spettacolo che unisce tradizione e comicità, già applaudito in molte stagioni teatrali siciliane. Il 4 gennaio, la stagione prosegue con “Il padre della sposa”, interpretato da Gino Astorina ed Eduardo Saitta e diretto da Giampaolo Romania, una commedia brillante che ha riscosso grande successo per il suo ritmo serrato e i dialoghi frizzanti. L’1 febbraio sarà protagonista la coppia Toti Mancuso e Totino La Mantia con “Miseria e nobiltà”, altro titolo amatissimo dal pubblico, diretto da Giampaolo Romania e considerato uno dei capisaldi della tradizione teatrale italiana per la sua irresistibile comicità.

Gran finale il 22 marzo con la Compagnia nazionale del musical che proporrà “Romeo e Giulietta”, regia di Augusto Fornari: un adattamento moderno e coinvolgente del celebre capolavoro shakespeariano, che unirà musica, emozioni e spettacolo in una serata destinata a rimanere nel cuore degli spettatori.