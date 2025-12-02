Il nuovo Bonus Mamme 2025 da 40 euro mensili, per un totale massimo di 480 euro annui, è un’integrazione al reddito destinata a sostenere le lavoratrici con figli. Si tratta di un’agevolazione una tantum per il solo anno 2025, erogata direttamente dall’INPS su domanda.
Il contributo è esente da imposizione fiscale e non rileva ai fini del calcolo ISEE.
Requisiti fondamentali
Il bonus è rivolto alle madri lavoratrici dipendenti o autonome iscritte alle gestioni previdenziali che rispettano le seguenti condizioni:
- Reddito Lavorativo: non superiore a 40.000 euro annui.
- Numero di Figli: almeno due figli, con requisiti di età specifici:
- Con 2 figli: il più piccolo deve avere un’età inferiore a 10 anni.
- Con 3 o più figli: il più piccolo deve avere un’età inferiore a 18 anni.
Esclusione importante: sono escluse dal beneficio le madri con tre o più figli che siano titolari di contratto a tempo indeterminato. Questa categoria continua a beneficiare dell’esonero contributivo {IVS totale, misura ritenuta più favorevole, introdotta dalla Legge di Bilancio 2024.
Scadenze per la domanda e modalità di pagamento
Le lavoratrici devono presentare l’istanza all’INPS in modalità telematica, accedendo al sito web ufficiale www.inps.it tramite la propria identità digitale SPID, CIE o CNS.
|Termine Ultimo per la Domanda
|Chi Deve Presentarla
|9 Dicembre 2025
|Scadenza ordinaria per chi ha già maturato tutti i requisiti figli, lavoro, reddito.
|31 Gennaio 2026
|Per le lavoratrici che maturano i requisiti successivamente al 9 dicembre, ma entro il 31 dicembre 2025 es. nuova nascita.
L’ importo complessivo maturato per i mesi di attività lavorativa nel 2025 sarà erogato dall’INPS in un’unica soluzione a partire da dicembre 2025 o al più tardi entro febbraio 2026 per le domande elaborate in ritardo.
