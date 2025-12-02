Il nuovo Bonus Mamme 2025, introdotto dall’articolo 6 del D.L. 95 2025, è un sostegno economico temporaneo di 40 euro netti al mese per le lavoratrici con almeno due figli, per un massimo complessivo di 480 euro. L’INPS, con la Circolare n.139 2025 e i successivi messaggi, ha fornito i chiarimenti definitivi sulla misura.

Il bonus, erogato direttamente dall’INPS su domanda telematica, è esentasse e non influisce sul calcolo dell’ISEE.

Destinatari e condizioni di Ammissibilità

Il contributo è riconosciuto per il solo anno 2025 alle lavoratrici madri, sia dipendenti escluso lavoro domestico che autonome iscritte alle gestioni obbligatorie e casse professionali, purché con un reddito da lavoro annuo non superiore a 40.000 euro.

Il requisito familiare è differenziato:

Numero Figli Etaˋ Limite del Piuˋ Giovane Decorrenza e Durata Almeno 2 Figli Non abbia ancora compiuto 10 anni Decorre dal mese in cui si perfeziona il requisito es. nascita 2 figlio. Almeno 3 Figli Non abbia ancora compiuto 18 anni Idem fino al raggiungimento del limite di età.

Sono considerati anche figli adottivi o in affidamento. Il bonus spetta solo nei mesi in cui il rapporto di lavoro è attivo e non sospeso.

Compatibilità e pagamento

Un punto fondamentale chiarito dall’INPS riguarda la compatibilità con l’esonero contributivo totale per le madri con 3 o più figli a tempo indeterminato introdotto dalla Legge di Bilancio 2024:

Stop al Bonus 40 euro: per le madri con almeno 3 figli e un rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel 2025, il nuovo bonus non è riconosciuto nei mesi già coperti dall’esonero contributivo totale. Le due misure non si sommano.

L’INPS erogherà l’importo totale spettante (fino a 480euro) in un’unica soluzione nel mese di dicembre 2025 o entro febbraio 2026 per le domande inoltrate a fine anno.

Scadenze e modalità di domanda

Le lavoratrici devono presentare la richiesta esclusivamente in modalità telematica, tramite il Portale INPS accedendo con SPID, CIE o CNS, il Contact Center Multicanale o Patronato.

Scadenza per Requisiti già maturati : il termine ultimo per chi possedeva già tutti i requisiti al 28 ottobre 2025 è fissato al 9 dicembre 2025 .

: il termine ultimo per chi possedeva già tutti i requisiti al 28 ottobre 2025 è fissato al . Scadenza per requisiti successivi: chi matura i requisiti entro il 31 dicembre 2025 deve presentare domanda entro il 31 gennaio 2026.

Nella domanda, la richiedente deve dichiarare il possesso di tutti i requisiti numero figli, età, reddito, tipologia di lavoro. L’INPS effettuerà controlli successivi: in caso di dichiarazioni mendaci, si procederà alla revoca del beneficio e al recupero delle somme.