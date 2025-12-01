Santa Croce camerina – Il Comune di Santa Croce Camerina comunica con soddisfazione di avere ricevuto dalla Regione Siciliana un contributo premiale pari a 67.700 euro, riconoscimento assegnato per i risultati conseguiti nel potenziamento della raccolta differenziata.

Si tratta di un traguardo significativo, che testimonia l’impegno condiviso tra Amministrazione, uffici e cittadini. Il miglioramento progressivo delle percentuali di raccolta è infatti il frutto di un comportamento responsabile da parte della comunità, che quotidianamente dimostra attenzione nel corretto conferimento dei rifiuti, contribuendo a rendere la città più ordinata, pulita e sostenibile.

Il risultato ottenuto è anche legato alle attività avviate dall’Amministrazione Comunale per contrastare gli abbandoni illeciti e garantire un più efficace controllo del territorio: l’utilizzo delle fototrappole, le sanzioni verso gli incivili, il monitoraggio costante e il potenziamento del servizio – in particolare durante la stagione estiva – hanno rappresentato elementi determinanti nel percorso di miglioramento.

“In quest’ottica – dichiara il Sindaco Peppe Dimartino – e in sinergia con il vicesindaco Francesco Dimartino, l’Amministrazione ha recentemente perfezionato l’acquisto di 12 nuove videotrappole che verranno installate a rotazione nei punti sensibili del territorio comunale. Si tratta di strumenti fondamentali per prevenire la formazione di discariche abusive, tutelare l’ambiente e garantire un servizio di gestione dei rifiuti sempre più efficiente”.

Il Comune conferma il proprio impegno nel proseguire su questa strada virtuosa, annunciando che nei prossimi mesi verranno ulteriormente implementate le attività e i servizi legati alla raccolta differenziata, con l’obiettivo di incrementare ancora le performance e consolidare un modello di gestione sostenibile e rispettoso dell’ambiente.

L’Amministrazione ringrazia ancora una volta l’intera cittadinanza per la collaborazione e per il senso civico dimostrato, elemento determinante per il raggiungimento di questo importante riconoscimento.