Il cielo di dicembre si prepara ad ospitare l’ultimo grande spettacolo astronomico dell’anno: la “Superluna Fredda” Cold Moon. Espressione mediatica per definire un plenilunio speciale, l’evento raggiungerà il suo culmine la notte di venerdì 5 dicembre, poco prima della Festa dell’Immacolata.
Un fenomeno di grande impatto visivo
Si tratta dell’ultima Superluna del 2025, un fenomeno in cui la Luna Piena appare eccezionalmente grande e luminosa. Gli esperti stimano che il satellite apparirà fino all’8% più grande e al 15% più luminosa del solito, in quanto si troverà in fase di perigeo, ossia nel punto della sua orbita più vicino alla Terra.
Questo plenilunio è storicamente noto anche come la “Luna delle lunghe Notti”, essendo il più prossimo al solstizio d’inverno, che quest’anno cadrà il 21 dicembre alle 16.04. La Luna di dicembre andrà quindi a illuminare le notti più estese dell’anno.
Le tradizioni dietro il nome freddo
Il nome “Luna Fredda” deriva dalle tradizioni dei nativi americani e segna l’arrivo del freddo più rigido e delle prime gelate invernali.
La Luna Piena di dicembre conclude la sequenza di tre Superlune autunnali. Insieme ad altri eventi di dicembre, come lo sciame meteorico delle Geminidi atteso a metà mese, tra i più intensi rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti del cielo.
Lascia un commento