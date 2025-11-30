Modica – Un rigore a dir poco magnanimo a 5′ dalla fine condanna il Frigintini a una sconfitta casalinga immeritata nel derby con il Santa Croce disputato oggi pomeriggio al “Vincenzo Barone” e valido per la decima giornata del girone D del campionato di Promozione.

Un k0 non veritiero per quanto visto in campo, con i rossoblu di Ciccio Di Rosa che hanno lottato con il coltello fra i denti contro il “Cigno” di Fabio Campanaro che ha faticato a tenere il ritmo sostenuto impresso alla gara dai padroni di casa e poi sono stati penalizzati da una decisione dell’incerto direttore di gara che si è complicato da solo una partita che si era svolta all’insegna del fair play e che si è incattivita nei minuti finali.

La gara è stata subito ad alta velocità e al 4′ una punizione dal limite di Vitale è parata facilmente da un attento Mangione.

Al 8′ sono i biancoazzurri ospiti a farsi minacciosi dalle parti della porta modicana con Tinnirello che servito sulla sinistra va al tiro con Caruso che in uscita bassa respinge, sul proseguo dell’azione è ancora Tinnirello a provare la conclusione che un difensore devia in angolo. Al 17′ altra occasione per il Frigintini con Giurdanella che servito sulla destra da Savarino entra in area in velocità e dal lato corto tira sul primo palo con Mangione che respinge con qualche difficoltà.

Al 39′ Javadov favorito da un tocco errato di Vitale dalla lunetta dei sedici metri lascia partire un rasoterra velenoso che Caruso in tuffo alla sua destra riesce a respingere. È questa l’azione che manda le due squadre al riposo con il risultato a occhiali.

Nella ripresa il primo pericolo è di marca rossoblu. Al 3′ retropassaggio azzardato di Wally sul quale si lancia come un falco Cultrera, anticipato dall’uscita tempestiva di Mangione che evita il peggio alla sua squadra. Nell’occasione l’attaccante rossoblu si fa male ed è costretto a lasciare il posto a Tommaso Iemmolo.

Rispondono gli ospiti al 16′ con Fiorilla che dal limite si libera per il tiro che Caruso in tuffo e in bello stile neutralizza.

Al 28′ Lo Magno dal limite verticalizza per Cicero che si presenta davanti a Mangione bravo a chiudergli specchio di porta in uscita.

Al 33′ ancora Frigintini con Tommaso Iemmolo che recupera un buon pallone sulla trequarti ospite e giunto al limite lascia partire un tiro che si perde di poco alto sulla traversa.

I rossoblu prendono coraggio e al 34′ Concolino con una percussione offensiva arriva in area di rigore e tira a botta sicura, Mangione respinge con i piedi sul proseguo dell’azione Vitale si ostacola con un compagno di squadra e l’azione sfuma.

Al 40′ arriva la “doccia fredda” per i padroni di casa. Il direttore di gara in uno contrasto tra Basile e Floriddia, infatti, vede un presunto fallo di mani del difensore rossoblu e tra lo stupore generale e anche dei giocatori ospiti indica il dischetto tra le proteste modicane.

Tornata la calma dagli undici metri Basile non lascia scampo a Lorenzo Caruso e con una trasformazione perfetta, manda il portiere da un lato e la palla dall’altro e porta in vantaggio il Santa Croce.

La gara si fa “spigolosa” con qualche provocazione fuori luogo, il Frigintini nonostante la rabbia per il rigore discutibile prova a raddrizzare le sorti del risultato, ma il Santa Croce resiste al forcing finale e al triplice fischio del direttore di gara (prova insufficiente), va a festeggiare il successo con i tifosi giunto in buon numero a seguire la squadra nella città della Contea.

“In una partita di calcio – dichiara a fine partita Ciccio Di Rosa – ci sono tre prestazioni, quella della mia squadra, quella degli avversari e quella del direttore di gara, io guardo solo alla prestazione della mia squadra ed è da quella da dove noi dobbiamo trarre gli spunti per continuare a lavorare e ripartire. Era una partita bloccato sullo 0 – 0 con il nostro portiere che nel secondo tempo non ha fatto una sola parata e con noi che eravamo più vivi di loro che sono una grossa squadra che sta nei piani alti della classifica, purtroppo aperta e chiusa da un rigore che non voglio commentare. La differenza di punti in classifica non si è visto ancora una volta – continua – e il nostro rammarico è proprio quello. Oggi di positivo più che il gioco ci portiamo la partita maschia che abbiamo disputato, con tanti contrasti e tante azioni fermate sul nascere soprattutto da parte nostra e questo era il modo per contrastare una grande squadra come il Santa Croce. Abbiamo cercato di tenerla viva fino alla fine e c’eravamo riusciti e quando stavamo cercando di approfittare del loro calo fisico, ma quel calcio di rigore – conclude il tecnico del Frigintini – ci ha tagliato le gambe.

Frigintini Calcio 0

Santa Croce Soccer 1

Marcatore: st 40′ Basile (rigore)

Frigintini Calcio: Lorenzo Caruso, Hegazi (14′ st Macauda), Arrabito, Denaro, Floriddia, Concolino, Cicero, Savarino, Cultrera (7′ st Tommaso Iemmolo), Vitale, Giurdanella (18′ st Lo Magno). A Disp: Giovanni Iemmolo, Sortino, Candiano, Modica, Amato, Cavallo. All. Ciccio Di Rosa.

Santa Croce Soccer: Mangione, Iapichino (34′ st Brullo), Spatola, Alma, Wally, Golisano, Tinnirello (23′ st Memolla), Javadov, Basile, Fiorilla (31′ st Occhipinti), Missud. A Disp: Randasu, Lauretta, Garofalo, Algeri, Parisi, Arestia. All. Fabio Campanaro.

Arbitro: Tommaso Piccitto di Ragusa

Assistenti: Claudio Castro di Siracusa e Giovanni Agolino di Ragusa