Il sostegno alle lavoratrici madri si arricchisce di una nuova misura temporanea per il 2025. Con il Decreto Legge 30 06 2025 n. 95, meglio noto come Decreto Omnibus, è stato introdotto un nuovo bonus mamme da 40 euro netti al mese, destinato a una vasta platea di lavoratrici.

L’INPS ha fissato la scadenza ultima per la presentazione delle domande al 9 dicembre 2025.

Tre misure per le madri lavoratrici

La normativa in vigore presenta ora tre distinti strumenti a supporto delle madri lavoratrici per l’anno 2025:

Decontribuzione Integrale (Legge 2024): resta in vigore l’esonero totale 100% della contribuzione IVS fino a 3000 euro annui per le madri con 3 o più figli a tempo indeterminato con il più giovane under 18. Differimento della Riforma Strutturale: il bonus previsto dalla Legge di Bilancio 2025 esonero parziale con almeno 2 figli fino a 40.000 euro di reddito è stato differito al 2026. Nuovo Bonus 40 Euro (Decreto Omnibus 2025): Misura introdotta solo per il 2025, consiste in un contributo mensile da 40 euro(480 euro annui) erogato in unica soluzione a dicembre.

Destinatari e requisiti del nuovo Bonus

Il bonus da 40 euro netti spetta alle lavoratrici madri che rispettano i seguenti criteri:

Categoria Beneficiaria Reddito Massimo 2025 Durata Beneficio 40€ al mese Note e Esclusioni Madri con 2 figli 40.000 euro annui Fino al compimento dei 10 anni del 2 figlio Il diritto sorge dalla nascita del 2 figlio Madri con più di 2 figli 40.000 euro annui Fino al compimento dei 18 anni del figlio più piccolo Non spetta nei mesi con rapporto a tempo indeterminato si applica la decontribuzione

Platea Ammessa: Lavoratrici madri dipendenti escluso lavoro domestico e prestazioni saltuarie o occasionali e lavoratrici madri autonome iscritte a gestioni previdenziali obbligatorie incluse casse professionali e Gestione Separata INPS. Escluse le partite IVA in regime forfettario.

Ai fini del limite di 40.000 euro, rilevano tutti gli emolumenti in denaro o natura indennità, premi, straordinari ad esclusione dei fringe benefit.

Modalità di Domanda e erogazione

Le mensilità spettanti da gennaio a novembre 2025 saranno liquidate in un’unica soluzione a dicembre 2025 480 euro, contestualmente alla corresponsione della rata di dicembre. Le somme sono non imponibili esentasse e non rilevano ai fini ISEE.

Scadenza Ordinaria : 9 dicembre 2025 (il termine di 40 giorni dalla Circolare INPS n. 139 2025 che cadeva in festivo è stato prorogato).

: (il termine di 40 giorni dalla Circolare INPS n. 139 2025 che cadeva in festivo è stato prorogato). Requisiti Maturati dopo la Scadenza: chi matura i requisiti tra il 9 dicembre e il 31 dicembre 2025 ha tempo fino al 31 gennaio 2026 per la richiesta.

Le domande possono essere presentate attraverso tre canali:

Portale INPS: Sezione “Sostegni, Sussidi e Indennità – Per genitori nuovo Bonus mamme”, accedendo con SPID, CIE o CNS o eIDAS. Contact Center Multicanale: ai numeri 803. 164 da rete fissa o 06164.164 da mobile. Patronati: Per assistenza nella compilazione.

Nella domanda vanno specificati i dati anagrafici dei figli, la tipologia di attività lavorativa e l’attestazione del rispetto del limite di reddito. L’INPS effettuerà verifiche e si riserva la revoca del beneficio in caso di dichiarazioni mendaci.