Modica – La trasferta di Sabaudia sul campo della Plus Volleyball, in programma al “PalaVitaletti” domenica pomeriggio, sarà la prima delle due partite consecutive lontano dal “PalaRizza”, che attendono l’Avimec Modica nel campionato di serie A3. Per i biancoazzurri, reduci da tre k0 di fila, quella in terra laziale sarà una sorta di crocevia che servirà a capire tante cose e come risollevarsi da una prima fase di campionato con più ombre che luci che hanno fatto alzare l’attenzione a tutto l’ambiente.

Alla voglia di ripartire più forti di prima, però, s’interpone una squadra come Sabaudia che sta attraversando un buon momento di forma, che reduce da due successi consecutivi vorrà dare continuità ai risultati ottenuti e allungare la striscia davanti al suo pubblico.

“Per noi è stata una settimana di storming perchè è chiaro – spiega coach Enzo Distefano – che tre sconfitte consecutive pesano tanto su morale e classifica. I ragazzi hanno sicuramente accusato il colpo ma credo che lo hanno già assorbito perchè già dal primo allenamento della settimana ho visto un buon piglio e un buon approccio e questo mi restituisce un po’ di fiducia su quello che sarà il loro impatto nella prossima trasferta. Sappiamo che Sabaudia è un campo complicato perchè giocano benissimo soprattutto al “PalaVitaletti”, e lo dimostra il fatto che hanno battuto abbastanza bene Reggio Calabria, una delle corazzate del girone Blu del campionato di serie A3, quindi dobbiamo scendere in campo con la convinzione di poter fare bene e con la pretesa di guadagnare quanti più punti possibili in uno dei campi più complicati del girone Blu. La cosa che fa più rabbia in questo momento – continua – è che ce la siamo giocata sempre alla pari con tutte le squadre che abbiamo incontrato finora, ma siamo riusciti ad avere la meglio solo con Galatone, ma con Campobasso e Castellana (maledetto il quarto set) in trasferta e con Reggio Calabria e Lecce in casa siamo usciti sconfitti per alcuni dettagli che, adesso avremo la premura e la necessità di curare all’inverosimile.

Durante la settimana – continua – abbiamo lavorato tanto senza trascurare nulla, sicuramente il piano mentale in questo momento e in questa situazione che stiamo vivendo è fondamentale, i ragazzi devono stare sempre sul pezzo, avere fiducia nelle loro capacità, perchè sono tante, come sono tante le loro qualità. Il primo sono io ad avere fiducia in questo gruppo – conclude il tecnico biancoazzurro – sono io ad avere fiducia in questi uomini e io e il mio staff lo abbiamo dimostrato guidandoli ogni volta li dove è servito e serve e continueremo a farlo in queste partite complicate che ci attendono”.

Il gruppo biancoazzurro continua a essere compatto e sa che bisogna lavorare in sintonia per riuscire a venire fuori da una situazione complicata, così come ci conferma il libero Biagio Pappalardo.

“Abbiamo affrontato questa settimana a viso aperto – spiega Pappalardo – tutti noi abbiamo tanta voglia di riscatto, sappiamo che quella di Sabaudia sarà una trasferta difficile, perchè i nostri prossimi avversari giocano sulle ali dell’entusiasmo per via delle due vittorie consecutive ottenute con Reggio Calabria e Gioia del Colle, ma noi in settimana abbiamo lavorato bene per arrivare al “PalaVitaletti” nelle migliori condizioni fisiche e mentali.

In questo primo scorcio di stagione – continua – abbiamo peccato in battuta e nella fase di attacco, almeno i dati dicono questo, ma siamo pronti a ripartire e a migliorare anche in questo. Il nostro – conclude il libero dell’Avimec Modica – è un gruppo unito che lavora insieme da inizio stagione e nonostante i risultati non siano quelli che tutti speravano, tutti noi siamo pronti ad affrontare le nuove battaglie che ci attendono”.

Al “PalaVitaletti”, il match tra Plus Volleyball Sabaudia e Avimec Modica sarà diretto da Matteo Selmi di Modena e Dalila Viterbo di Napoli. Fischio d’inizio fissato per le 16.