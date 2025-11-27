Modica – Un grave episodio si è verificato nella notte a Modica: intorno alle ore 4:00 di questa mattina, i Vigili del Fuoco sono intervenuti in una zona centrale della città, antistante la sede della Guardia di Finanza, per sedare un incendio che ha coinvolto tre autovetture in dotazione al Corpo.

L’ intervento dei pompieri ha permesso di domare le fiamme, ma i danni ai mezzi risultano ingenti.

Al momento, le indagini sono in corso per stabilire con precisione le cause e l’origine dell’incendio che ha distrutto le auto della GdF.