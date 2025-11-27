Vittoria – Il Sindaco Francesco Aiello e il Senatore Salvatore Sallemi hanno incontrato a Roma, nella giornata odierna, il Capo di Gabinetto del Ministro degli Interni, la dottoressa Maria Teresa Sempreviva, e a seguire il Sottosegretario agli Interni, l’onorevole Wanda Ferro.

Gli incontri, richiesti dal Sindaco Aiello e sostenuti dal Senatore Sallemi, sulla situazione della sicurezza a Vittoria, si sono rivelati utili al fine di analizzare le richieste del Comune. In particolare: potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine, interventi infrastrutturali, nuove assunzioni per il corpo della Polizia Locale, Cittadella della Legalità e potenziamento del sevizio repressioni frodi.

Il sindaco Francesco Aiello ha dichiarato : “L’incontro romano di oggi è stato proficuo e pone le basi per un rafforzamento concreto dei presidi di sicurezza nel territorio. Auspichiamo che gli intendimenti espressi possano tradursi in atti operativi in tempi ragionevoli, a partire dal potenziamento, come promesso, degli organici delle Forze dell’Ordine e, in particolare, della Polizia di Stato, oltre alla realizzazione del progetto della Cittadella della Legalità. Per il potenziamento del servizio repressioni frodi ospitato attualmente presso il Mercato Ortofrutticolo compulseremo altro competente Ministero. Prendiamo atto con soddisfazione della sensibilità e della disponibilità con cui il Ministero dell’Interno ha affrontato le nostre richieste, confermando attenzione e impegno verso le esigenze della nostra comunità. Vittoria rivendica attenzione e sicurezza in un momento in cui la prepotenza criminale si annida sempre di più nei gangli dell’economia locale e manifesta con prepotenza la sua prevaricazione sulla comunità. Solo attraverso un’azione corale e una visione condivisa potremo garantire a Vittoria il rispetto, la tutela e la sicurezza che i cittadini meritano”.

Il Senatore Salvo Sallemi ha aggiunto: “Ritengo proficui e positivi i vertici avuti con il sindaco presso il Ministero dell’Interno. Si apre un capitolo nuovo per il territorio che vede una collaborazione istituzionale per gli interessi della comunità. Grazie alla disponibilità del capo di gabinetto del Ministro Piantedosi, la dottoressa Maria Teresa Sempreviva, e del sottosegretario all’Interno, l’onorevole Wanda Ferro, abbiamo affrontato i principali nodi emersi negli ultimi mesi ricevendo attenzione, ascolto e impegni concreti. Impegni che vedranno, nei prossimi mesi, un rafforzamento del contingente della Polizia di Stato a Vittoria che già vede 15 unità in più rispetto alla pianta organica. Inoltre verranno vagliate le disponibilità di risorse per lo sblocco delle assunzioni della Polizia Locale ed è stato aperto un canale di concertazione sulla videosorveglianza cittadina, sulla Cittadella per la Legalità e sull’utilizzo dei beni confiscati ai fini della sicurezza urbana. L’attività di intelligence e controllo è ampiamente dimostrata dalle ultime e importanti operazioni di polizia in città. Ho esteso le medesime richieste di attenzione per tutto il territorio della provincia di Ragusa, viste le sue peculiarità. Questi confronti istituzionali segnano l’avvio di un percorso costruttivo e sono, e sarò sempre, a disposizione dell’Amministrazione Comunale per realizzare gli interessi del territorio”.