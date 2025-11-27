La Rottamazione Quinquies, introdotta con la Legge di Bilancio 2026, è destinata a produrre effetti immediati e concreti sulle procedure di riscossione in corso. Secondo quanto chiarito dalla Relazione illustrativa e dai dossier parlamentari, il meccanismo centrale della sanatoria è la sospensione delle azioni esecutive dal momento stesso della presentazione della domanda.

Questo passaggio è cruciale per imprenditori e famiglie con debiti fiscali, poiché offre la possibilità di fermare i pignoramenti, evitando nel contempo l’iscrizione di nuove ipoteche o il blocco di veicoli.

Cosa viene sospeso con la domanda

L’ adesione alla definizione agevolata agisce da blocco immediato su diversi fronti, come specificato dal comma 10 dell’articolo 23 del disegno di legge:

Pignoramenti presso Terzi : viene sospesa l’efficacia dei pignoramenti non ancora completati come quelli su stipendi, pensioni o compensi professionali, per i quali il terzo non ha ancora versato somme all’Agenzia delle Entrate Riscossione. La procedura resta in essere ma diventa inefficace per tutta la durata del piano di rottamazione.

: viene sospesa l’efficacia dei pignoramenti non ancora completati come quelli su stipendi, pensioni o compensi professionali, per i quali il terzo non ha ancora versato somme all’Agenzia delle Entrate Riscossione. La procedura resta in essere ma diventa inefficace per tutta la durata del piano di rottamazione. Avvio nuovi pignoramenti : è bloccato l’avvio di ogni nuova azione esecutiva su conti correnti, immobili o redditi.

: è bloccato l’avvio di ogni nuova azione esecutiva su conti correnti, immobili o redditi. Fermamenti e Ipoteca: C’è lo stop all’iscrizione di nuovi fermi amministrativi sui veicoli e di nuove ipoteche sugli immobili.

La sospensione ha effetto dal giorno della presentazione della domanda e dura fino al saldo del debito.

Casi esclusi e misure già eseguite

L’ unica eccezione riguarda le procedure esecutive che sono già giunte a un esito positivo come il primo incanto di un’asta immobiliare, nel qual caso il bene è di fatto considerato venduto e la procedura non può essere arrestata.

Sospensione di rateizzazioni e termini

La Rottamazione Quinquies offre benefici anche sulla gestione del debito pregresso: