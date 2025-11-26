Modica – Quello appena trascorso è stato un weekend impegnativo per il Calabrese Fighiting Team Modica, che ha visto diversi debutti di atleti allenati da Valeria Calabrese e dal suo staff sia nel pugilato, sia nella Kickboxing. I risultati ottenuti dagli atleti del sodalizio modicano sono molto soddisfacenti e fanno vedere più roseo il futuro dello sport da combattimento della Contea.

Nel pugilato olimpico, esordio nel mondo agonistico con successo per Orazio Fidone che nella categoria under 17 66 kg ha battuto il catanese pari peso Bectran.

Gli allievi di Valeria Calabrese si sono comportati molto bene anche nella Kickboxing, dove nella prima tappa della Fight 1 disputatesi a Vittoria hanno fatto l’esordio nelle competizioni i giovani Marco Spadaro e Giacomo Manilla. I due atleti modicani, hanno conquistato entrambi la medaglia d’argento nella categoria Junior. Esordio con medaglia d’argento nella categoria fightcode 65 kg, anche per Mattia Pulino.

Anche i veterani del club modicano confermano il loro valore sul ring. Francesco Girasa nei 65 kg e Ahmed Mohamed nei 70 kg, infatti mettono al collo la medaglia d’oro.

“E’ stato un weekend impegnativo, ma molto soddisfacente – dichiara Valeria Calabrese – Orazio Fidone è riuscito già all’esordio a portare tutta la sua tecnica con grande padronanza e non è facile farlo già all’esordio. Giacomo Manilla e Marco Spadaro – continua – nonostante abbiano perso la finale hanno dimostrato di poter fare questo sport, mostrando di avere carattere e buone soluzioni tattiche. Francesco Girasa e Ahmed Mohamed – conclude Valeria Calabrese – non li scopro adesso, ma hanno dimostrato ancora una volta di essere già pronti per alzare l’asticella e mirare a traguardi più prestigiosi”.