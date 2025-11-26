Ragusa- L’Amministrazione Comunale di Raguisa rinnova il proprio impegno a tutela della biodiversità e delle tradizioni agricole del territorio. Con Determinazione Dirigenziale n. 6659 del 21/11/2025, il Settore VI – Sviluppo Economico ha approvato l’avviso pubblico per la concessione di incentivi finanziari destinati agli allevatori delle razze autoctone, nello specifico la Razza Bovina Modicana e l’Asino Ragusano.

L’iniziativa è rivolta agli allevatori, residenti e non, purché le loro aziende ricadano all’interno del territorio comunale di Ragusa. Per accedere al contributo, è necessario essere possessori di capi regolarmente iscritti nel Libro Genealogico di Razze Autoctone o nel Registro Anagrafico delle Razze Equine ed Asinine a limitata diffusione. Sono ammessi a premio esclusivamente i capi con età superiore ai 24 mesi.

Le risorse stanziate dall’Amministrazione per sostenere il comparto zootecnico saranno ripartite proporzionalmente in base al numero di capi posseduti dai richiedenti. Il calcolo del contributo prevede una premialità specifica per la riproduzione: al toro capo nucleo o allo stallone sarà attribuita una quota doppia rispetto a quella riconosciuta per le fattrici.

Le istanze di partecipazione, complete della documentazione richiesta, dovranno essere trasmesse esclusivamente via PEC all’indirizzo: protocollo@pec.comune.ragusa.it.

La scadenza per la presentazione delle domande è fissata per l’11 dicembre 2025. L’avviso completo e la relativa documentazione sono consultabili sul sito web del Comune di Ragusa al link: https://www.comune.ragusa.it/it/news/contributi-per-gli-allevatori-delle-razze-bovine-ed-equine-autoctone-2025