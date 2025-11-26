Maltempo. La Sicilia si prepara ad affrontare una giornata all’insegna del maltempo. Secondo le previsioni meteorologiche di Marco Gelfo per Il mio meteo sicilia, un vortice di bassa pressione che staziona sul basso Tirreno, alimentato da aria fredda di matrice artico marittima, garantirà instabilità diffusa su gran parte della regione per l’intera giornata di giovedì 27 novembre.
Previsioni nel dettaglio
- Mattinata: un nuovo peggioramento è atteso a partire dai settori occidentali e meridionali. Si prevedono diverse linee instabili che porteranno piogge e possibili temporali sparsi. L’ instabilità si sposterà anche altrove ma con minore intensità.
- Zone ai margini: le aree sud-orientali, centro-orientali e joniche saranno meno interessate dai fenomeni, con scarse possibilità di piogge, che risulteranno comunque di debole intensità.
- Serata: i fenomeni tenderanno gradualmente ad attenuarsi, lasciando spazio a piogge sparse.
Temperature e venti
Le temperature sono previste in ulteriore lieve diminuzione, portandosi nettamente al di sotto delle medie del periodo di circa 4-5 gradi centigradi.
- Venti: soffieranno moderati da Nord Ovest con rinforzi, mentre sullo Jonio saranno moderati con rinforzi da Libeccio.
- Mari: generalmente mossi o molto mossi. Il Canale di Sicilia e lo Jonio risulteranno agitati.
