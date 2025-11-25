Ragusa – Nelle scorse settimane il Comune di Ragusa – Settore Servizi Sociali – ha partecipato al bando promosso dal CNOAS – Consiglio Nazionale Ordine Assistenti Sociali e dalla Fondazione nazionale Assistenti sociali per il premio “25 anni della Legge 328/2000: idee ed esperienze per il futuro del welfare” concorrendo con il progetto “I programmi di accesso al credito sociale: l’inclusione sociale inversa” che ha come finalità ideologico-strategica quella di innovare il concetto tradizionale di politica sociale attiva a favore dei nuclei familiari in condizioni di povertà.

La Legge 8 novembre 2000, n. 328 è la “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali” e può essere definita la norma fondamentale del welfare italiano, perché ha cambiato la concezione del benessere, della salute, delle persone e ha ribadito l’uguaglianza nei diritti per il raggiungimento di una buona qualità di vita.

In occasione delle celebrazioni del 25° anniversario della Legge 328, il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Assistenti Sociali (CNOAS) e la Fondazione Nazionale Assistenti sociali (FNAS) hanno istituito un premio nazionale per riconoscere, valorizzare e diffondere le esperienze più significative di attuazione e innovazione dei principi della legge.

Il bando prevedeva, riconoscimenti specifici per i primi 5 classificati, ma anche che i primi venti progetti presenti nella graduatoria fossero dichiarati vincitori del concorso e che i progetti fossero pubblicati in un volume open access della Fondazione Nazionale Assistenti Sociali dal titolo “25 anni della Legge 328/2000: idee ed esperienze per il futuro del welfare”.

Il Comune di Ragusa, unico Comune della Sicilia fra i venti vincitori, si è classificato al 17° posto su oltre 50 progetti presentati e pertanto vedrà il proprio progetto inserito nella pubblicazione.

“Il riconoscimento del CNOAS – dichiara l’assessora ai Servizi Sociali, Elvira Adamo – rappresenta un’ulteriore conferma del livello di eccellenza in ambito nazionale raggiunto dai Servizi Sociali del Comune di Ragusa. Dirigente, Funzionarie e Funzionari, Assistenti Sociali, personale amministrativo lavorano con dedizione e passione per aderire ai principi descritti dal sistema integrato di interventi e servizi sociali. Questo premio è il riconoscimento della qualità dei servizi erogati, qualità che si può raggiungere solamente grazie a competenze elevate e capacità di trovare le soluzioni adatte all’utenza che si rivolge al nostro settore.

Come assessora ai Servizi Sociali sono grata al CNOAS per aver riconosciuto il valore di tutto questo, ma sono grata, ancora di più, alle persone – donne e uomini – con le quali lavoro tutti i giorni per poter dare risposta ai bisogni e alle istanze di cittadine e cittadini fragili del nostro Comune”.