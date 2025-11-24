Giarratana – L’Asd Giarratana Volley maschile centra il quarto successo di fila. I rossoblù allenati da Gianluca Giacchi si sono imposti con il risultato di 3-1 ai danni del Team Volley Messina. Una partita ritenuta complessa alla vigilia che, in realtà, si è risolta alla fine del secondo set quando i locali rossoblù, complice qualche distrazione di troppo, hanno concesso agli avversari la possibilità di aggiudicarsi il parziale. Dopo un primo set equilibrato e dopo avere perso, dunque, il secondo, si è accesa la turbina nel motore della squadra giarratanese che ha vinto a mani basse il terzo e quarto set. Ecco cosa raccontano i risultati dei parziali: 25-22, 23-25; 25-12; 25-10.

“E’ come se ci fossimo sbloccati – commenterà a fine gara coach Giacchi – abbiamo commesso qualche errore di troppo a un certo punto del match. Poi, c’è stata la svolta e non c’è stata più storia. Peccato, perché avremmo potuto risolverla prima. Però va bene così, perché dobbiamo anche imparare a soffrire. Quattro gare vinte su quattro è un buon esordio per questo gruppo che ha notevoli margini di miglioramento”.

Altrettanto esaltante la partita della squadra femminile che milita nel campionato di Serie D. Le pallavoliste affidate alle cure tecniche di coach Saro Corallo si sono aggiudicate l’incontro al cospetto dell’Asd Koira Volley di Vittoria. “Giocavamo fuori casa e non è mai facile. Resta il rammarico – chiarisce coach Corallo – per non avere vinto il primo set. Non siamo state lucide e questo ha favorito le avversarie. Abbiamo perso anche il secondo e sembrava che la gara si fosse messa male per noi. E, invece, le ragazze hanno avuto una reazione straordinaria, tanto che siamo riusciti a ribaltare completamente l’andamento della partita”.

Questi i risultati dei cinque parziali: 26-24; 25-23; 22-25; 15-25; 10-15. Altri due punti, dunque, sono arrivati dopo la vittoria dell’altra settimana. Anche qui qualcosa sembra essersi sbloccato e questo lascia presagire il meglio in chiave futura. “Ancora un altro fine settimana contrassegnato da due successi – commenta il presidente dell’Asd Giarratana Volley, Salvatore Pagano – i nostri migliori complimenti agli organici e ai rispettivi staff tecnici delle due squadre. Un plauso e un ringraziamento per il sostegno ai nostri meravigliosi tifosi e a tutti gli sportivi che, sabato sera, con la maschile, ci sono venuti a trovare e che, ne siamo certi, si sono divertiti”.