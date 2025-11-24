Ragusa- Si è aperta con entusiasmo e grande partecipazione l’edizione 2025 di “Ragusa tra i fotografi”, l’iniziativa organizzata da Afi – Associazione Fotografi Iblei, che nella sua giornata inaugurale al Poggio del Sole hotel ha accolto circa sessanta appassionati e professionisti della fotografia.

La prima giornata ha visto tra i momenti salienti l’esposizione “Fowa Day”, che ha permesso ai visitatori di scoprire le ultime novità del settore e confrontarsi con esperti, e la coinvolgente performance “Il ritratto in sala di posa”, curata dal noto fotografo Ivan Schirmenti, che ha guidato i partecipanti in una vera esperienza fotografica dal vivo. Esperienza resa ancora più entusiasmante dalla narrazione, durante il trucco delle modelle, fatta da Roberta Giummarra che ha raccontato i momenti salienti dei dieci anni di attività di Afi.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente di Afi, Enzo Giummarra, e dal vice Ignazio Di Grandi che, in una dichiarazione congiunta, hanno sottolineato: «Il successo di questa prima giornata conferma la vitalità e la passione che animano la nostra associazione da oltre dieci anni. Siamo orgogliosi di essere punto di riferimento per la cultura fotografica locale e di offrire occasioni di incontro e crescita per tutti gli appassionati».

Il programma della manifestazione proseguirà oggi e domani con workshop tematici, incontri con autori e nuove esposizioni, consolidando il ruolo di Afi come promotore di iniziative di valore per la comunità fotografica e per il territorio.

Lunedì pomeriggio dalle 15 è in programma lo shooting a Ragusa Ibla. Dopo cena, la sessione plenaria, la tavola rotonda con il master e la lettura portfolio. Martedì mattina, invece, incontro con le aziende partecipanti e consegna degli attestati. Alle 10,30 inizio del workshop con il master. Dopo il pranzo, ripresa del workshop con lo stesso Schirmenti.